Cameroun: Exploitation minière - La Russie partage sa technologie

Une délégation d'universitaires de ce pays, en séjour au Cameroun jusqu'au 2 septembre prochain, va édifier les étudiants et rencontrer les autorités locales.

La délégation de la Rudn University sera au Cameroun jusqu'au 2 septembre prochain. Lundi dernier, conduite par Pr. Evgeny Schchesnyak, vice-recteur de la Rudn University, elle était à l'Institut universitaire des sciences pétrolières et de management (Iuspm) basé à Yaoundé. Il était question de parler d'une nouvelle technologie développée par les universitaires russes qui permet de détecter et de forer du pétrole et du gaz entre autres richesses du sous-sol sans faire usage des méthodes anciennes, apprend-on.

« Avec l'ancienne technologie, il y a des risques importantes de forer là où il ne faut pas, il y a la possibilité de perdre des millions de dollars car forer est une opération très coûteuse. Si à la fin, elle n'est pas productive, les pertes sont vraiment énormes », a expliqué Pr. Evgeny Schchesnyak, concepteur de cette nouvelle technologie. Il explique qu'il n'est plus nécessaire de forer à une grande profondeur car en surface, l'on peut voir jusqu'à 1000 mètres ce qu'il y a sous la terre. Devant les enseignants de l'Institut des métiers pétroliers, les universitaires russes ont présenté les résultats de cette pratique sous d'autres cieux. La coopération entre la Rudn University et l'institut de formation camerounais vise donc à amener les étudiants à s'approprier cette nouvelle donne technologique afin que les entreprises pétrolières puissent en bénéficier.

Au cours de cette visite, il est question pour la Rudn University de présenter les projets phares qu'elle compte développer au Cameroun. Il s'agit du recyclage des forêts et de tous leurs débris, de la réhabilitation des puits pétroliers et des carrières abandonnées, etc. Justement au cours de la rencontre du 26 août dernier, les échanges ont longuement porté sur la question de l'exploitation minière. « La Rudn University, ce n'est pas seulement l'éducation. Elle travaille en collaboration avec le Kremlin sur tous les plans stratégiques, principalement sur l'évolution technique et technologique. C'est donc le début d'une nouvelle ère dans la coopération russo-camerounaise», a déclaré Audrey Chicot, l'intermédiaire local au Cameroun de la Rudn University