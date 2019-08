Cameroun: Lien armée-nation à l'Extrême-Nord - Un repas communautaire pour lutter contre l'insécurité

C'est l'objectif visé par le BIR de la zone Sud de l'opération Alpha qui a offert un repas avant-hier au stade municipal de Tourou.

Un repas en plein air au stade municipal de Tourou, localité frontalière avec le Nigeria située dans le département du Mayo-Tsanaga. C'était le mardi 26 août dernier. Comme invités, en plus de la communauté de Tourou et ses environs, les autorités administratives, traditionnelles et municipales du Mayo-Tsanaga parmi lesquelles, Hervé Botognel, le 2e adjoint préfectoral, Tsakala Guitété, le 6e adjoint au maire de l'arrondissement de Mokolo. L'évènement avait pour maître d'orchestre, le lieutenant-colonel Ndikum Azieh, commandant de la zone Sud de l'opération Alpha et ses éléments.

Au menu du repas, des mets locaux ainsi que des aliments d'ailleurs. L'objectif visé par ce repas communautaire est de « démystifier l'idée que la population a de l'armée comme étant un bourreau, mais elle doit plutôt comprendre que nous sommes là avec elle et pour elle», indique le lieutenant-colonel Ndikum Azieh. Si cette initiative n'est pas la première du genre, il faut noter que « nous pouvons aussi manger et boire avec la communauté dans le but de renforcer le lien armée-nation qui ne doit pas seulement se limiter aux paroles, mais il faut le concrétiser en actes », poursuit l'officier. Lors de cette activité qui n'est pas fréquente, c'est avec un étonnement et une hésitation remarquable que les populations de Tourou et les villages environnent ont participé au repas.

« Nous ne sommes pas habitués à manger sur la même table avec les militaires, mais aujourd'hui après ce repas, j'ai compris que le militaire est un homme comme moi et que nous pouvons nous assoir et causer comme des amis », raconte Timothy Gesova. Plus loin, c'est une démonstration du vivre ensemble qui établit une marque de confiance entre l'armée et les populations, « vivement que de telles initiatives soient multiplier pour renforcer nos lien avec l'armée », souligne Tsakala Guitété, le 6e adjoint au maire de l'arrondissement de Mokolo. Quant-au 2e adjoint préfectoral du Mayo-Tsanaga, « la communion avec les populations est un grand signe d'amour. « Si quelqu'un ne vous aime pas, il ne peut pas manger avec vous sur la même table. C'est en démontrant par des faits cet amour que l'on peut aussi espérer maximiser notre victoire contre le terrorisme », a déclaré Hervé Botognel.