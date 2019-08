Cameroun: Pénétrante Est - Trafic perturbé à « Elf »

Un accident impliquant deux grumiers, survenu hier matin sur le passage supérieur de l'échangeur a considérablement gêné la circulation.

Ce mardi 27 août, le tronçon marché Ndogpassi II-Elf a été le théâtre d'une forte perturbation de la circulation. Au niveau du passage supérieur de l'échangeur, un camion de marque Mercedes Actros, transportant les grumes en provenance de Mindourou (Haut-Nyong, région de l'Est), a percuté un autre gros porteur de marque Renault Kerax stationné, en raison d'une panne, et chargé lui aussi de grumes. Le choc a fait tomber l'une des pièces du chargement du camion Mercedes, qui s'est retrouvée sur le garde-fou du pont. Une situation qui a presque bloqué la circulation sur ce passage supérieur de l'échangeur. Seules quelques motos- taxis parvenaient à se faufiler entre le camion en panne et le garde-fou.

Selon les explications du chauffeur du camion Mercedes, lequel a requis l'anonymat, le camion en panne n'avait aucun dispositif de signalisation. Le chauffeur indique aussi qu'il a été ébloui par les phares de voitures roulant en sens inverse. Lorsqu'il a vu l'obstacle, il était trop tard pour éviter le choc avec l'autre gros porteur. « Je me suis beaucoup battu pour éviter le pire. Je me serais retrouvé sous le pont », a expliqué notre source, s'adressant aux passants qui lui reprochaient son manque de vigilance. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. L'on note cependant des blessures légères et d'importants dégâts matériels. Notamment au niveau de la cabine du camion Mercedes, qui a été fortement endommagée.

En attendant les conclusions du constat et de l'enquête, l'ampleur des dégâts suggère que le camion Mercedes roulait à vive allure, et on note aussi l'absence de signalisation du camion Renault en détresse. Toutes choses qui seraient à l'origine de cet accident qui a fortement perturbé les mouvements des populations, provoquant de gros bouchons