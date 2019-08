Afrique: Jeux africains Maroc - Des résultats encourageants

Des Camerounais se sont distingués hier en athlétisme, tennis de table, gymnastique et volley-ball.

Il aura fallu moins d'un quart d'heure à Sarah Hanffou mardi 27 août 2019 matin à la Moulay Al Hassan Arena pour vaincre son adversaire et homonyme Sarah Fesahaye Menguista par 4 sets à 0 (11-3, 11-5, 11-6, 11-7), en ouverture du tournoi individuel de tennis de table. « C'est mon premier match en simple. J'ai donc dû me concentrer pour ne pas faire de fautes bêtes. C'est une victoire assez rapide face à cette jeune joueuse de l'Erythrée, qui doit être à sa première compétition.

Ça me met en confiance pour les prochains matches», envisage Sarah Hanffou. En début d'après-midi, c'était au tour de Derek Nyoh Ofon d'affronter le Sud-africain Byrone Abrahams, qu'il a dominé par (4-1). Au second tour, il affrontait l'Algérien Sami Kherouf. Tandis que Sarah Hanfou était opposée à l'Ougandaise Amina Lukaaya, au moment où nous mettions sous presse. En simple messieurs, 128 pongistes sont en course pour la médaille d'or et 64 en dames.

En gymnastique, après la qualification en finales (poutre et saut) de l'unique dame du groupe, Séverine Djala Abaka, ses coéquipiers ont participé aux éliminatoires hier aprèsmidi au Complexe sportif Ibnou Rochd. Au moment où nous mettions sous presse, les différents concours (sol, cheval arçon, anneaux) se poursuivait pour Samuel Paulson, Franck Monti et Armand Sokoudjou. Les finales s'étendront de mercredi à jeudi prochains. En volley-ball messieurs, hier aprèsmidi à la salle omnisports Bouazzaoui de Salé, la sélection nationale a enregistré sa troisième victoire successive, contre le Nigéria sur le score de 3 sets à 0 (25-12, 25-19, 25- 18). Les poulains de Blaise Re-Niof Mayam conservent leur position de leader dans ce tournoi à poule unique. Le Cap-Vert et le Maroc sont leurs prochains adversaires.

En boxe, Dorine Mambou s'est qualifiée pour en finale dans la catégorie des 57 kg. A l'Al Amal Arena de Rabat, la boxeuse camerounaise a dominé l'Ougandaise Nali Jalia 4-1. Motivée par son parcours, Dorine Mambou n'a pas l'intention de s'arrêter en si bon chemin.

Elle dispute sa finale ce jeudi après-midi face à la Malienne Marine Fatoumata Camara. Par ailleurs, après avoir bénéficié d'une bonne journée de repos, celles de mardi, 27 août 2019, la sélection nationale féminine de handball dispute cet après-midi au palais des sports du Complexe sportif Mohamed V de Casablanca sa demi-finale contre la République démocratique du Congo, à partir de 16h30. Pour parvenir à cette étape, les filles de Serge Guebogo ont dominé les Marocaines lundi soir par 47 à 29. Également engagée en demi-finale cette fin de journée, la sélection nationale féminine de volley- ball qui affronte le Maroc à la salle omnisport Bouazzaoui de Salé.