Sénégal: Emploi salarié - Progression de 0,2% au deuxième trimestre

A fin juin 2019, souligne la DPEE, l'emploi salarié du secteur moderne a progressé de 0,2% par rapport à la fin du premier trimestre, en liaison avec l'accroissement de 0,5% des effectifs dans le secteur tertiaire.

Le nombre de salariés du secondaire est, pour sa part, resté stable sur la période. Sur une base annuelle, l'emploi salarié du secteur moderne s'est renforcé de 9,2% à la fin du deuxième trimestre 2019, simultanément porté tant par le secondaire (+10,3%) et le tertiaire (+7,8%).

Entre les deux premiers trimestres 2019, l'emploi salarié du secteur secondaire est resté stable. Dans l'industrie, les effectifs ont, toutefois, légèrement progressé de 0,1% grâce aux créations nettes d' emplois dans, principalement, l'agroalimentaire (+14,5%), les activités extractives (+4,1%) et la production et la distribution de gaz et d'électricité (+2,9%).

Le sous-secteur a, néanmoins, enregistré des pertes de salariés dans, notamment, la fabrication de produits chimiques (-0,3%) et la «production et distribution d'eau, assainissement et traitement des déchets » (-1,9%).

Concernant les BTP, le nombre d'employés a reculé de 0,4% sur la période, en rapport avec les travaux de génie civil (-1,4%).

Sur un an, des créations nettes (+10,3%) d'emplois sont observées, au deuxième trimestre 2019, dans le secondaire, à la fois portées par les industries (+10,6%) et la construction (+8,4%).

Au niveau des industries, la hausse des effectifs est particulièrement soutenue par l'agroalimentaire (+39,6%), et les activités extractives (+6,9%).

Par ailleurs, l'emploi du sous-secteur des BTP s'est bien porté, progressant de 8,4%, grâce aux travaux de génie civil (+9,3%) et de construction de bâtiments (+8,9%).