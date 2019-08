Angola: Un général souligne le rôle de l'ingénierie militaire dans le soutien aux communautés

Huambo — Le commandant de la région militaire centrale (CMR), le général Dinis Segunda Lucama, a souligné mercredi l?importance de l?ingénierie militaire dans la création de stratégies visant à renforcer les compétences défensives et offensives, ainsi que dans la résolution de problèmes sociaux, avec la construction d'infrastructures indispensables au développement du pays.

S'exprimant à l'ouverture de la 24e réunion méthodologique des spécialistes en ingénierie et en infrastructures des Forces armées angolaises (FAA), il a indiqué que, outre sa mission classique de soutien au combat en temps de guerre, elle pourrait également revêtir une grande importance en temps de paix.

Avec ce suivi, a-t-il indiqué, les FAA agissent dans le cadre de politiques visant à résoudre les problèmes sociaux liés aux infrastructures et au développement national, contribuant ainsi au processus de reconstruction du pays.

«L'ingénierie militaire, ainsi que le domaine des infrastructures, sont une arme importante de l'armée, car ils soutiennent la communauté en situation de combat, dans le cadre de la mobilité, contre le système de mobilité et de protection, en construisant ponts, champs de mines, routes, entre autres actions », a-t-il expliqué.

C'est pour cette raison que le commandant de la région Militaire Centre, qui comprend les provinces de Huambo (Quartier général), Benguela, Bié et Cuanza Sul, a souligné l'importance de la formation permanente de spécialistes dans les différents domaines des armes et des services, afin de les rendre plus compétents et préparés.

Selon l'officier général, la formation continue, en particulier des spécialistes de l'ingénierie et des infrastructures, doit être indispensable au niveau de l'armée nationale, en tenant compte des objectifs à atteindre pour renforcer la capacité de réaction militaire et le perfectionnement des méthodes et techniques requises en cas de nécessité.

Ces spécialistes sont formés à de nouvelles stratégies d'action dans le domaine de l'ingénierie et des infrastructures militaires, en tenant compte des défis actuels.