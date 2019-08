Angola: La déclaration de patrimoine renforce la lutte contre l'impunité

Dundo — La directrice nationale de prévention et lutte contre la corruption, Inocência Pinto, a affirmé mercredi, à Dundo, province de Lunda Norte, que la déclaration des avoirs par les gestionnaires publics renforçait la probité et la lutte contre l'impunité, la corruption et d?autres autres crimes de nature économique et financière.

Innocência Pinto a fait cette déclaration en parlant de «Criminalité économique et financière», dans le cadre du Plan intégré d'intervention dans les municipalités (PIIM). La magistrate a jugé important que les gestionnaires déclarent leurs avoirs et revenus au début et à la fin de leurs fonctions. À l'occasion, elle a défendu la nécessité de modifier le système de déclaration de patrimoine, de fermé à ouvert, afin d'éviter toute spéculation sur les titulaires de charges publiques.

La responsable a mis en évidence l'approbation, par le Conseil des ministres, de la loi réglementant les écoutes téléphoniques, la vidéosurveillance, les mesures de protection des témoins et des lanceurs d'alerte bien qu'elle ne soit pas encore entrée en vigueur. En 2018, 128 enquêtes sur des infractions économiques et financières ont été menées, qui ont abouti à 279 procès-crimes, dont 38 ont été renvoyés devant les tribunaux et 35 autres archivés.

Le Bureau du Procureur Général de la République a récemment déféré à la Cour suprême les affaires pénales dans lesquelles sont inculpés l'ancien gouverneur de Luanda, Higino Carneiro, et le directeur du dissout Bureau de revitalisation et d'exécution de la communication institutionnelle (Grecima), Manuel Rabelais.

Les deux personnalités, actuellement députés, sont inculpées de crimes liés à la mauvaise gestion des biens publics, au détournement de fonds, à la violation des règles d'exécution du plan et du budget, ainsi qu'à l'abus de pouvoir et au blanchiment d'argent.