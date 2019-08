Congo-Brazzaville: Monnaie - La BEAC va accentuer le contrôle auprès des importateurs

En lien avec sa nouvelle règlementation des changes, la banque centrale projette de lancer l'opération, dès le mois de septembre, à l'endroit des entreprises pétrolières, des importateurs des produits de grande consommation comme les congelés, le riz.

La mesure de la Banque des États de l'Afrique centrale (BEAC) s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la règlementation des changes au sein de la zone Cémac, dont le délai de rigueur est fixé au 31 août.

En effet, le dispositif règlementaire oblige les importateurs à domicilier leurs opérations dans une banque lorsque celles-ci dépassent cinq millions francs CFA.

Entrée en vigueur, en mars 2019, la règlementation a permis à la banque centrale de récupérer en l'espace de quatre mois environ 1376 milliards francs CFA de devises auprès des banques commerciales en activité dans la sous-région.

D'après l'autorité monétaire, le gap représente soit une augmentation de 164% en valeur relative par rapport à l'exercice 2018.

En dépit de ces résultats encourageants pour l'économie de la sous-région, les experts estiment que beaucoup de ressources échappent encore à la BEAC, notamment celles détenues par les entreprises pétrolières dans des comptes en devises à l'étranger ainsi que les bénéficiaires des contrats miniers. Mais le Fonds monétaire international qui a signé des programmes avec les pays de la zone Cémac a convaincu ceux-ci de faciliter la mise en œuvre de la réforme financière.

En ce qui concerne la fuite des capitaux, l'institution financière communautaire devrait miser sur une meilleure collaboration avec les douanes, pour renforcer le contrôle et évaluer la valeur exacte des biens importés. Même si le niveau de réserves de change s'améliore, l'on note aussi que le volume des devises qui sortent par mois reste très important. Selon la BEAC, sur 1035 milliards entrés dans la zone via les banques, en juillet 2019, plus de 997 milliards sont ressortis.

L'un des artisans de la réforme monétaire, le gouverneur de la BEAC, Abbas Mahamat Toli, s'est montré rassurant quant au succès de celle-ci. Actuellement, le niveau élevé des avoirs obtenus vient des contributions de la plupart des secteurs économiques locaux. L'objectif de l'autorité monétaire est d'atteindre le niveau de 2006 où les réserves de change étaient de plus de dix mille milliards francs CFA.

« C'est une politique plus restrictive en termes de prêts. La Beac débloque désormais plus de fonds en faveur des Etats. On s'était rendu compte, à travers ce qu'on appelle le coefficient de Polack, que lorsqu'on injecte 100 F dans l'économie de la Cémac, près de 70% de cette somme sortent de la communauté donc, diminuent nos réserves. Désormais, on injecte moins et, théoriquement, moins d'argent sort », a indiqué le gouverneur, rapporte le bihebdomadaire, EcoMatin,