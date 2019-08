Congo-Kinshasa: Huit cent quatre-vingt-onze malades guéris d'Ebola

Le comité national multi sectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola révèle dans son bulletin quotidien sur la situation épidémiologique de cette maladie qu'à la date du 27 août, huit cent quatre-vingt-onze personnes ont pu quitter les centres de traitement d'Ebola après avoir été déclarées guéries.

Depuis le début de l'épidémie, le cumul des cas est de deux mille neuf cent quatre-vingt-trois dont deux mille huit cent soixante-dix-huit confirmés et cent cinq probables. Depuis la déclaration de la dixième épidémie de la maladie à virus Ebola, le 1er aout 2018, jusqu'aujourd'hui, mille neuf cent quatre-vingt-quatorze décès ont été rapportés parmi lesquels mille huit cent quatre-vingt-neuf cas ont été déclarés confirmés et cent cinq probables. S'agissant des cas suspects, trois cent quatre-vingt-treize sont en cours d'investigation.

Le comité national multisectoriel de la riposte à la maladie à virus Ebola indique, par ailleurs, qu'il y a eu six nouveaux cas confirmés dont quatre au Nord-Kivu, deux à Beni, un à Kalunguta, un à Katwa, un en Ituri à Komanda et un au Sud-Kivu à Mwenga. Quatre nouveaux décès des cas confirmés dont trois au Nord-Kivu et un en Ituri ont été enregistrés. Il s'agit plus exactement de deux décès communautaires au Nord-Kivu dont un à Beni et un à Katwa et deux décès dans le centre de traitement dont un au Nord-Kivu à Butembo et un en Ituri à Komanda. Aucun agent de santé ne figure parmi les nouveaux cas confirmés. Le cumul des cas confirmés/probables parmi les agents de santé est de cent cinquante-six soit 5 % de l'ensemble des cas confirmés/probables dont quarante et un décès.

Les recommandations du comité multisectoriel de la riposte à la maladie a virus Ebola sont les suivantes :

1. Respectez les mesures d'hygiène de base, notamment le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou à la cendre ;

2. Si une connaissance venant d'une zone en épidémie vient vous rendre visite et qu'elle est malade, ne la touchez pas et appelez directement le numéro vert de la protection civile du Nord-Kivu ;

3. Si vous êtes identifié comme contact d'un malade d'Ebola, acceptez d'être vacciné et suivi pendant vingt et un jours ;

4. Si une personne décède à cause d'Ebola, respectez les consignes pour les enterrements dignes et sécurisés. Il s'agit simplement d'un mode d'enterrement qui respecte les coutumes et traditions funéraires tout en protégeant la famille et la communauté de la contamination par le virus Ebola.

5. Pour tous les professionnels de la santé, respectez les mesures d'hygiène dans les centres de santé et déclarez toute personne malade présentant les symptômes d'Ebola (fièvre, diarrhée, vomissement, fatigue, anorexie, saignement. Si tous les citoyens respectent ces mesures sanitaires préconisées par le secrétariat, il est possible de mettre fin rapidement à cette 10e épidémie.