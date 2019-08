Congo-Brazzaville: Concours de beauté - Qui sera élue la première Miss Bio skin forever ?

Avec plusieurs candidatures au casting, le comité de l'élection Miss bio skin forever a présélectionné douze candidates qui vont s'affronter pour le titre tant convoité, le 8 septembre, dans la salle Pavillon Joséphine.

Provenant des quatre coins de Brazzaville, les candidates au concours Miss Bio skin sont âgées de 16 à 21 ans et mesurent entre 1,60 m et 1,70 m. Elèves et étudiantes, elles devront faire leurs preuves autour du thème de cette première édition dénommée « La dépigmentation ».

« Au-delà de célébrer la beauté de notre terre natale, le Congo, en mettant en lumière de belles ambassadrices, nous voulons militer contre ce fléau aux conséquences multiples », a déclaré Christelle Likibi Tsoumou, membre du comité d'organisation.

Ainsi, parce que la dépigmentation concerne tout le monde, les membres du jury ont sélectionné des filles de différentes couleurs de peau afin de les aider à conserver, chacune, sa teinte naturelle, qu'importe les avis des gens autour d'elles.

« Je loue l'initiative car très souvent les élections miss sont perçues comme des passe-temps. Mais, à Miss Bio skin forever, il y a une cause louable qui y est associée et qui décomplexe vraiment notre jeune génération du trop-plein des produits chimiques et nocifs qui pullulent sur le marché », a déclaré l'une des candidates, Ryane Yoka.

La cérémonie finale de cet événement prévoit notamment une présentation inaugurale des miss et leur passage individuel ; une sortie des miss en bikini ; un show chorégraphique des miss ; une sortie en tenue de soirée suivie d'une séance de communication des miss, le tout entrecoupé d'animations et de prestations musicales.

Pour sa première édition, cet événement de beauté a pour sponsor officiel et parrain la boutique My Dynasty, basée à Bordeaux, en France.

Notons que BioSkin forever est une marque de cosmétiques bio qui promeut l'utilisation des produits naturels. La marque est également une boutique de vêtements, accessoires etc...

Une miss, un cœur...

Durant trois mois, ces jeunes filles ont eu droit à un programme concocté sur mesure afin de les rendre capables de prétendre à l'écharpe. Pour cela, elles ont bénéficié d'une préparation à la prise de paroles en public, aux interviews, au défilé et à l'expression corporelle, en culture générale.

En outre, les candidates ont été coachées à plusieurs autres activités telles que des shooting photos, la danse, le maquillage et la coiffure.

Malgré un emploi du temps chargé, le comité d'organisation a voulu leur apprendre qu'au-delà du titre qu'elles visent, « une miss, c'est aussi un cœur ». A cet effet, les prétendantes à la couronne de Miss bio skin forever ont réalisé deux marches de sensibilisation contre la dépigmentation. Elles ont également effectué une visite dans un orphelinat de la place où elles ont fait un don de vivres pour manifester de la fraternité et de la solidarité à l'égard des enfants orphelins.