Nigeria: Le Nigérian Victor Osimhen a déjà conquis Lille

Auteur d'un doublé lors de la 1ère journée de Ligue 1, le Nigérian a remis ça mercredi lors de la 3e levée face à Saint-Etienne (3-0). Victor Osimhen réalise des débuts tonitruants avec les Dogues. Le nouveau meilleur buteur de Ligue 1 est en passe de faire oublier Nicolas Pépé.

Un nouveau chasseur de buts sévit dans le Nord. Luis Campos, le directeur sportif de Lille, a décidément le nez creux. C'est sur la durée que le niveau de Victor Osimhen sera le mieux évalué. Mais si l'on s'en tient à ses premiers pas en Ligue 1 en ce mois d'août, alors c'est clair : gardiens, défenseurs, tremblez, car le Lillois fait des dégâts.

Super-remplaçant

Le Nigérian n'était pourtant pas titulaire mercredi 28 août pour le match de la 3e journée du championnat de France entre Lille et Saint-Etienne. Il l'était lors de la 1ère journée le 11 août contre Nantes (2-1), dix jours après son arrivée chez les Dogues, et il avait marqué les deux buts lillois pour sa première apparition au stade Pierre-Mauroy. Victor Osimhen était également aligné à Amiens le 17 août. Mais à l'extérieur, il était resté muet, et son club s'était incliné (0-1).

Face aux Verts, donc, Christophe Galtier avait décidé de faire tourner son effectif, sachant que la trêve internationale de début septembre arrive, avant que ne commence la Ligue des champions. Pour accompagner Jonathan Ikoné et Jonathan Bamba en attaque, l'entraîneur de Lille avait donc opté pour Loïc Rémy. Mais ses plans ont été chamboulés par la blessure de l'international français à la 19e minute. C'est ainsi que Victor Osimhen a dû entrer en jeu bien plus tôt que prévu.

Cela ne l'a, de toute évidence, par perturber. Le Super Eagle a débloqué le match. Sur un centre de Domagoj Bradaric, le capitaine stéphanois Loïc Perrin a raté son tacle. Et un tel raté, ça ne pardonne pas quand Victor Osimhen rôde derrière. Le n°7 a enchaîné contrôle et frappe victorieuse (37e). Rebelote en seconde période, alors que Lille menait 2-0 après un penalty obtenu et transformé par Jonathan Bamba : trouvé par Zeki Celik, le Nigérian a de nouveau trompé Stéphane Ruffier avec la même combinaison contrôle + frappe en pivot (74e), scellant ainsi la victoire des siens (3-0).

« Il possède une marge de progression importante »

Les comptes sont bons : avec ce deuxième doublé, Victor Osimhen carbure à 4 réalisations en 3 matches. Cela fait de lui le nouveau meilleur buteur de la Ligue 1 avec une moyenne de 1,43 but/match. Celle-ci sera probablement moins ronflante dans quelques semaines (quoi que, on ne sait jamais...), mais elle est déjà saisissante, car on parle d'un garçon de 20 ans qui découvre le championnat de France.

Bien sûr, ses performances de la saison 2018-2019 à Charleroi en Belgique (20 réalisations en 36 matches) laissaient entendre que Victor Osimhen avait de belles qualités. Qui, toutefois, aurait parié que le départ de l'Ivoirien Nicolas Pépé à Arsenal serait vécu aussi sereinement en début de saison sur le front de l'attaque ?

Après la rencontre, l'attaquant qui a terminé 3e de la CAN 2019 avec son pays a confié à Canal Plus sa satisfaction d'être « entouré par de superbes personnes » à Lille. « C'est important pour moi de continuer comme ça », a-t-il ajouté. Nul doute qu'au Losc, on en serait enchanté. Le meilleur est peut-être même à venir. « Victor n'a que 20 ans. Il possède une marge de progression importante. Il est entré et a été décisif, dans les buts mais aussi dans le jeu. Physiquement, il va s'améliorer. Il a peu eu de vacances », a lâché Christophe Galtier en conférence de presse. Voilà qui promet.