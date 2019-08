Ile Maurice: Un officier du NSS agressé

Vive altercation entre un officier du National Security Service (NSS) et l'un des gérants de l'hôtel Pakistan, âgé de 33 ans, cet après-midi, en ce mercredi 28 août. Le policier âgé de 27 ans accuse ce dernier d'agression. Il a porté plainte au poste de police de Plaine-Verte.

Il a expliqué aux enquêteurs qu'il se trouvait sur sa moto à proximité du musée sir Seewoosagur Ramgoolam à Plaine-Verte lorsque que le suspect lui aurait lancé : «Ki to pé fer la, to pé vey Navin Ramgoolam isi. Lot kout mo trouv twa isi to pas pu sorti vivan», avant de le rouer de coups de poing. L'officier a reçu des soins à l'hôpital Jeetoo.

Le suspect a quant à lui été placé en détention, ce que déplore ses hommes de loi. «Mon client portait plainte lorsqu'il a été arrêté. Il rentrait chez lui lorsqu'il a surpris quelqu'un de l'autre côté de la route qui le prenait en photo. Il est allé s'enquérir de la situation et lui a demandé pourquoi il le faisait», affirme Me Shakeel Mohamed, l'un de ses hommes de loi. Le trentenaire est également représenté par Mes Showkat Oozeer, Hisham Oozeer et Nadeem Hyderkhan.

Il comparaîtra devant la justice demain.