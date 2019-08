Congo-Brazzaville: Musique - Les artistes de la ville côtière rendent hommage à Fernand Mabala

La direction départementale des Arts et des Lettres de Pointe-Noire a organisé, le mardi 27 août, à l'espace l'Elysée du wolf, situé à Mpaka dans le sixième arrondissement Ngoyo, un grand concert en hommage à l'artiste musicien, Fernand Mabala, décédé il y a plus de trois semaines.

Le 4 août en France, le musicien Fernand Mabala s'en est allé. L'artiste était connu de plusieurs générations de mélomanes. Il a laissé plusieurs belles mélodies dans le monde musical congolais. Responsables, sapeurs, musiciens, fans, amis et connaissance se sont retrouvés le mardi 27 août dans le quartier populaire de Mpaka pour lui rendre hommage.

Des musiciens de tous styles, groupes locaux et amateurs ont honoré l'œuvre de Fernand Mabala à travers un concert. Ces artistes ont mêlé avec talent la rumba et la musique actuelle en interprétant certaines de ses airs les plus célèbres qui lui ont valu la gloire.

C'était un moment émouvant entre tristesse, émotion, abasourdissement et pleurs. Et comme pour lui dire adieu, les sapeurs ponténégrins ont esquissé les pas de sa danse « Patakani-kanikabué ». Ainsi, le nom et les œuvres de Fernand Mabala restent à jamais gravés dans la mémoire des Congolais mais également de tous les amoureux de la musique. «Un artiste ne meurt jamais, le « grand Moumbafuneur » est toujours là parmi les siens », a dit un fan.