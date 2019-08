Congo-Kinshasa: Ministère des Sports - Amos Mbayo veut d'abord organiser les états généraux du secteur

Amos Mbayo Kitenge est le nouveau "monsieur sport" de la République démocratique du Congo après la publication de la nouvelle équipe gouvernementale par le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba.

Le premier ministre de la RDC a rendu publique, le 26 août à l'aube à Kinshasa, la composition du nouveau gouvernement, le premier après la passation pacifique et civilisée du pouvoir entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, et l'ancien Joseph Kabila. Le portefeuille réservé aux Sports et Loisirs a été attribué à un rejeton du mouvement sportif national.

Amos Mbayo Kitenge, président de la Fédération de handball du Congo, président du Comité olympique congolais a donc été promu ministre des Sports et Loisirs, succédant au ministre Papy Nyango qui avait cédé son poste, après son élection comme député, à la ministre intérimaire Astrid Madiya avant un deuxième intérim assumé par Jean-Pierre Lisanga Bonganga. Les réactions ont afflué dans le mouvement sportif, des réactions plutôt positives dans l'ensemble, comme pour dire, les sports aux sportifs. En effet, Amos Mbayo est un acteur sportif par essence, ayant été athlète dans sa jeunesse, handballeur à Lubumbashi, avant d'être dirigeant sportif. Conseiller financier au ministère des Sports depuis près de 15 ans, il connaît parfaitement bien les rouages du secteur sportif congolais.

Après l'annonce de sa nomination, il a indiqué à la presse que sa première action s'oriente vers l'organisation des états généraux des sports. «Je suis d'abord président du comité olympique. Donc, j'ai toute la politique sportive avec moi. Je crois qu'aujourd'hui, avec l'effort de tous les sportifs, nous allons apporter beaucoup d'innovations pour que le sport congolais puisse une fois pour toute décoller. Je crois que nous commencerons d'abord par les états généraux des sports, parce que nous allons déceler les maux qui rongent notre sport et je crois qu'il y aura de bonnes choses. Avec l'appui de tout le monde, nous allons vraiment relever notre sport parce que nous en avons besoin», a-t-il laissé entendre.

Pasteur d'une église chrétienne, Il a donc l'obligation d'assainir le milieu sportif congolais qui, pour certains observateurs sportifs nationaux, est gangréné par des pratiques maffieuses. L'on se rappelle que Luzolo Bambi, alors conseiller spécial de l'ancien président de la République, Joseph Kabila, en matière de lutte contre la corruption et le blanchiment des capitaux lâchait, devant les médias lors d'un forum international contre la corruption organisé en juillet 2018 à Kinshasa, que l'Etat a englouti plus dix-sept millions de dollars dans le secteur des sports. Et personne n'a rendu compte quant à l'utilisation de ces fonds de l'Etat. L'on veut croire qu'Amos Mbayo, étant aussi serviteur de Dieu, pourra prôner la transparence et moraliser la gestion de la chose sportive en RDC. Le nouveau ministre des Sports devra aussi rapidement se mettre à la tâche pour la préparation des Jeux de la Francophonie prévus pour juin 2021 à Kinshasa.