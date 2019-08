Congo-Kinshasa: De nouveaux ministres venus de nulle part - La caméra de l'ANR sur le gouvernement Ilunga

76,9% des membres du gouvernement Ilunga Ilunkamba découvrent la fonction, à quelques rares exceptions. A l'instar du ministre des Finances José Sele, qui arpente depuis une dizaine d'années les couloirs du pouvoir, la plupart des ministres sont des novices.

En attendant leur investiture, l'opinion tente de décrypter à sa manière leur cursus. Ils sont en même temps dans le viseur de l'ANR (Agence nationale de renseignements) qui les passe au scanner. Car, à ce niveau de responsabilité, engager l'Etat oblige à un devoir de moralité, d'expérience et de savoir-vivre.

Après l'euphorie qui a entouré la nomination, lundi dernier, du gouvernement Ilunga Ilunkamba, les esprits se sont maintenant apaisés. L'heure est au décryptage pour découvrir ceux qui, à côté du Premier ministre Ilunga Ilunkamba, accompagneront le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, dans sa lourde charge de redonner le sourire au peuple congolais.

Fidèle à sa promesse, Félix Tshisekedi n'a pas dérogé à la règle en alignant dans le gouvernement Ilunga 76,9% de nouveaux venus dans la sphère. Ils sont venus de toutes parts, mandatés par leurs regroupements politiques respectifs. Certains ont connu sur place, en RDC, la galère des années de lutte pour l'alternance démocratique. D'autres, par contre, ont vécu dans le froid glacial de l'Occident, loin des tumultes de la vie politique de la République démocratique du Congo.

Nommés dans le gouvernement, ils vont dans les prochains jours se jeter dans l'arène politique, avec toutes ses réalités, parfois contradictoires. Dans les deux Chambres du Parlement (Sénat et Assemblée nationale), les habitués de la fonction gouvernementale, laissés à la touche, attendent l'équipe Ilunga Ilunkamba au tournant pour lui régler des comptes. Les déçus du gouvernement sont loin de désarmer. Croire que l'accalmie de ces derniers jours augure des jours apaisés, c'est mal connaître la scène politique congolaise.

En réalité, tout le monde est aux aguets - le temps de mieux connaître ceux qui composent l'équipe Ilunkamba.

A l'instar de l'opinion publique qui a découvert le lundi 26 août dans la matinée, les 77% des inconnus alignés dans le gouvernement, la classe politique et les services d'intelligence activent aussi à dresser un fichier pour chaque membre du gouvernement.

Si certains, à l'instar de José Sele, nommé ministre des Finances, ont une nette appréhension de la chose publique pour avoir côtoyé depuis une dizaine d'années les couloirs du pouvoir, d'autres par contre viennent en apprentis dans l'équipe gouvernementale.

Les langues se délient

Dans différents milieux, on se pose bien des questions - avec raison d'ailleurs. Sous le sceau de l'anonymat, un militant bien placé dans les rangs de la coalition FCC - CACH n'a pas eu sa langue en poche. « C'est vrai qu'avec ce gouvernement, le chef de l'Etat a envoyé un message clair qui va dans le sens d'amener un sang neuf dans les plus hautes fonctions de l'Etat. Telles que les choses se sont passées dans la nuit du dimanche 25 au lundi 26 août 2019, je ne pense pas que les services des renseignements ont eu le temps de réunir plus d'éléments possibles sur les membres du gouvernement. Tout le monde a été apparemment pris de court. Personne n'a été préparé à cette grande surprise. Ainsi, on a eu droit aux ministres venus de nulle part, sans passé évident dans l'activité politique en RDC ».

Un autre militant, qui se présente comme un analyste indépendant, est embouché dans le même sens. « A un certain niveau de responsabilité, on ne peut pas donner de cadeau à tel ou tel autre. Il y a des fonctions, comme celles d'un membre du gouvernement qui exigent un minimum de prérequis. A un niveau de responsabilité dans la gestion de l'Etat, il y a des préalables incontournables, notamment un niveau de moralité, d'expérience et de savoir-vivre. Un ministre doit avoir un passé qui ne remet pas en cause sa fonction. Etre membre du gouvernement, c'est devenir une personnalité publique dont le passé doit être connu de l'opinion publique. Si ce passé est compromettant, c'est la fonction qui risque d'être entamé. Or, avec le gouvernement, on nous a parachuté d'illustres inconnus, avec un cursus difficilement rétractable ».

En tout cas, dans l'opinion, des interrogations fusent. Saisie de nombreuses réserves exprimées sur la probité des membres du gouvernement, dont certains sont accusés de détenir une nationale autre que congolaise, l'Agence nationale de renseignements (ANR) s'est depuis lors ouvert un dossier spécifique sur les membres du gouvernement Ilunga Ilunkamba. C'est ce que rapportent des sources internes aux renseignements congolais.

En effet, avant l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale, l'ANR s'attèle à réunir le plus d'éléments paisibles sur les 76,9% de nouveaux ministres alignés dans le gouvernement Ilunga.

Toujours est-il que les conclusions de l'ANR ne devaient aucunement remettre en cause l'ordonnance présidentielle du 26 août 2019, confirment les mêmes sources.