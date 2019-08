Congo-Kinshasa: CNSA - Joseph Olenghankoy primé et encouragé par la communauté Anamongo

Pour avoir conduit avec brio le Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral (CNSA), Joseph Olenghankoy est depuis un moment honoré, primé et récompensé de part et d'autres par différentes organisations qui, sans doute, ont trouvé en lui l'idéal d'une gestion efficiente.

Le 17 août dernier, il a reçu de la Ligue Nationale des Anamongo (LINA) non seulement une visite chaleureuse mais, aussi un diplôme de mérite, une lance, un livre sur la pléiade des Anamongo et une peau léopards, comme symboles de l'incarnation du pouvoir de sa communauté. Conduite par Barthélémy Okito, cette forte délégation a voulu mettre en exergue le travail ainsi que l'implication de Joseph Olenghankoy dans le processus électoral qu'ils considèrent comme étant un acte très profitable pour le pays.

"C'est ici l'occasion pour moi de rendre un vibrant hommage aux deux génies congolais qui incarnent la démocratie et la paix, Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Ils ont épaté le monde entier et ils sont maintenant une référence et un modèle de démocratie à suivre en Afrique", a déclaré le récipiendaire.

Le rôle de Joseph Olenghankoy et de l'institution dont il a la charge ont été très déterminants en 2018, lorsqu'il fallait sauver le pays d'un inéluctable chaos. Alors qu'un accord avait été signé sous la barbe des Evêques du Congo le 31 décembre 2016, il fallait des arrangements particuliers débouchant sur un gouvernement de coalition. Parmi les retombées de l'Accord de la Saint Sylvestre, il avait la mise sur pied du Conseil National de Suivi de l'Accord et du Processus Electoral que Joseph Olenghankoy a dirigé. Bruno Tshibala, pour sa part, fut nommé comme Premier ministre.

Finalement, les élections générales en République Démocratique du Congo ont bel et bien été tenues quoi qu'avec plusieurs failles d'ordre politique, logistique et sécuritaire.

Aujourd'hui, la RDC a un nouveau Président de la République et l'historique passation pacifique de pouvoir d'avec son devancier. "Ce que je n'ai pas achevé hier avec le Président Joseph Kabila sur l'Accord de la Saint Sylvestre, aujourd'hui c'est avec le Président Félix Tshisekedi que je dois le parachever", a laissé entendre Olenghankoy, remerciant la LINA pour l'attention portée sur sa personne.

Quelques jours auparavant, l'Union des Editeurs du Grand Kasaï (UP5) avait décerné à Olenghankoy Mukundji, le même, un diplôme de Mérite pour la bravoure avec laquelle il a conduit l'Accord de la Saint-Sylvestre, qui a permis à la République démocratique du Congo d'organiser les élections démocratique et transparentes.

Ce certificat en guise de reconnaissance, de remerciement et d'encouragement, lui a été octroyé dans son lieu du travail situé dans la commune de la Gombe, en présence de ses collaborateurs.