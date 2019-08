Congo-Kinshasa: [Ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat] Groupe de Presse l'Avenir - Le personnel félicite Pius Muabilu pour sa nomination

Au regard de sa grande joie, après avoir appris sa nomination au poste de Ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat au sein du Gouvernement Ilunga Ilunkamba, Pius Muabilu Mbayu Mukala ne s'est pas empêché de descendre au Groupe l'Avenir, son entreprise des médias créée depuis plus de 20 ans et qui, véritablement, a concouru, d'une large manière, à booster son aura et son image au sein de l'agora politique congolaise.

Il y était, en effet, le mardi 27 août 2019, afin de communier avec les différents agents qui, d'ores et déjà, jubilaient, depuis la sortie de l'équipe gouvernementale, le lundi 26 août, dans la matinée. Ceux-ci ont félicité le numéro Un de leur société et ont promu de l'accompagner notamment, du point de vue médiatique, dans ses nouvelles charges au sein de l'exécutif congolais.

Accueilli avec de rires aux éclats et allégresses débordantes, de la part de tout le personnel de la RTGA World, le nouveau nommé a félicité et encouragé tous ses travailleurs pour leurs apports, de près tout comme de loin, dans ce que l'on peut considérer comme un triomphe dans l'impérieux combat au service de la nation. Remémorant les diverses épreuves ainsi que ses débuts modestes, Pius Muabila a fait savoir que cette nomination est une bénédiction divine, après avoir servi la population congolaise en tant Député national élu et réélu dans la circonscription de Mont-Amba à Kinshasa.

Occasion pour lui de remercier Joseph Kabila, Autorité du Front commun pour le Congo (FCC) dont son parti le Congrès national congolais (CNC) est membre, à travers le regroupement politique AA/a. En même temps, il a témoigné sa reconnaissance au Premier Ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, pour son aval. Ce, tout en faisant mention honorable au Chef de l'Etat Félix Tshisekedi qui a accepté de le nommer.

Quoique ses nouvelles fonctions d'Etat soient difficiles à mixer avec ses charges au sein de cette entreprise des médias, le ministre d'Etat en charge de l'Urbanisme et Habitat a fait part de sa détermination à concourir autant que faire se peut dans le développement du Groupe l'Avenir. Par la même occasion, il a recommandé l'unité entre tous les travailleurs afin de booster encore la RTGA World.

Félicitant le numéro Un de leur société pour sa nomination, une brochette de travailleurs, prenant la parole, ont salué la lutte de Muabilu Mbayu en faveur de toute la nation congolaise. Ils ont, de part en part et au nom de tout le personnel, réaffirmé leur engagement et leur soutien à leur chef, avant de lui rassurer de leur accompagnement indéfectible dans la lourde tâche qui l'attend au ministère de l'Urbanisme et Habitat.