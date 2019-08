Congo-Kinshasa: [Formation sur l'enseignement inclusif] Bon Départ & Bon Espoir - Les enseignants prêts à affronter l'année scolaire 2019-2020

Tout est bien qui finit bien. Après trois jours de travail intense et de plusieurs sacrifices immenses, voici que la formation aussi enrichissante que profitable dont ont bénéficié les éducateurs des écoles inclusives, a pris fin ce mercredi 28 août 2019.

Plusieurs thématiques ont été décortiquées par les formateurs à l'endroit des encadreurs des enfants vivant avec handicap. Il s'agit de la nature de l'école inclusive, son fonctionnement, ses exigences ainsi que son mode opératoire. Cette formation dispensée à la veille de la rentrée scolaire prochaine aura permis aux enseignants des écoles inclusives qui y ont participé de s'outiller davantage pour mieux affronter l'année scolaire 2019-2020. D'où, le satisfecit des bénéficiaires certifiant qu'elle leur a servi d'aide-mémoire pour élaguer certaines difficultés rencontrées l'année dernière, au cours de leurs services.

Pour tout dire, cette formation qui a duré trois bons jours restera gravée toute l'année sur les mémoires des participants. Les formateurs ont eu à expliquer, à renseigner, et arrondir les angles sur ce qu'est la prise en charge des enfants vivant avec handicap au sein d'une classe inclusive.

Pour José Kasonga, Directeur de l'école Bon Espoir, qui a développé les contours de l'éducation inclusive, la charte des droits de l'homme préconise que tous les enfants aient les mêmes chances d'aller à l'école, sans aucune discrimination de race, ni de genre. "Pour arriver à cet objectif, on a fait appel à cette approche pédagogique qui veut que tous les enfants quels que soient leurs niveaux, quels ques soient leurs capacités et leurs milieux d'origine, puissent accéder à l'école... Et pour se faire, l'approche la plus conséquente est l'éducation inclusive qui prend en compte l'instruction des enfants riches ou pauvres, ensemble, pour la paix et la cohésion", renseigne-t-il.

Plus de motivation, plus d'efficacité

Cette initiative combien louable a été efficacement mise en place ici à Kinshasa par Mme Yoko Maillet, qui a su sacrifier et son temps et ses moyens pour bâtir des édifices devant accueillir tous types d'enfants. Néanmoins, plusieurs écoles sont jusque-là réticentes quant il s'agit d'inclure «les enfants à problème» sous leur responsabilité. Du coup, ces derniers sont souvent refusés, alors qu'ils connaissent déjà plusieurs formes de discrimination et marginalisation dans la société. Cette dame de cœur a pu difficilement convaincre certaine personne de bonne volonté il y a de cela 30 ans, pour arriver à prendre en charge les enfants vivant avec handicap, en les scolarisant.

Mme Misenga Cécile, Directrice de la maternelle et coordonnatrice de l'enseignement spécial a expliqué que tous ce qui a été dispensé au cours de ces formations pourra servir efficacement aux enseignants à rafraichir leurs mémoires sur certaines notions liées à leur mission qui est, outre l'enseignement, la suivie des cas spéciaux, en vue mieux préparer leur rentée scolaire. D'où, l'appel vibrant à tous les parents qui ont encore des enfants souffrant des handicaps, de ne pas les cacher, ni de dénier cette réalité, mais de leur accorder la chance d'être encadrés et de leur offrir, tant soit peu, un lendemain meilleur.

Le gouvernement à la traîne

Au regard de ce qui précède, le coordonateur de ce programme, M. Jean-Marie Mulumba a lancé un appel au gouvernement de la République, afin qu'il vienne en aide à leur corporation, en vue d'accorder des subventions aussi bien matérielles que financières. Et pourquoi pas pourvoir ne fût-ce que des petites bourses pour la scolarisation de ces enfants handicapés. "Nous faisons presque du bénévolat... A la limite, c'est nos propres moyens que nous mettons en jeu pour faire fonctionner cette œuvre. Pourtant, il revient à l'Etat congolais de prendre en charge tous les enfants de toute couche sociale et même ceux qui sont frappés de handicap", déplore-t-il.

Plusieurs participants ont éprouvé une joie immense d'avoir reçu cette formation qui tombe à pic, cas de Mme Clémentine Mbatiko qui se dit prête et forte pour entamer cette nouvelle année qui ne sera, sans doute, pas facile mais avec l'abnégation et la pratique des techniques acquises, l'année 2019-2020 sera peut-être la plus florissante.