Congo-Kinshasa: Scandale au sommet de la province du Kongo Central - Justin Luemba Makoso accusé de viol sur une femme du cabinet !

Des images diffusées dans les réseaux sociaux et qui font le tour du monde continuent à défrayer la chronique dans la province et plus particulièrement à Matadi où les commentaires vont dans tous les sens.

Justin Luemba Makoso, le tout nouveau vice-gouverneur de la province, venait d'être arrêté, le dimanche 25 août 2019 vers 21 heures à la résidence officielle du gouverneur et conduit au Parquet général près la Cour d'Appel de Matadi par des agents de l'Agence nationale des renseignements qui l'auraient surpris en flagrance avec Mimi Muyita, agent au gouvernorat.

D'après plusieurs sources, c'est cette femme, la quarantaine révolue, qui aurait tout dénoncé, alors qu'elle vivrait depuis plusieurs mois déjà, en concubinage avec son présumé violeur.

L'histoire paraît chimérique. Conduit en culotte au Parquet général où il a passé près de 24 heures, Justin Luemba Makoso a été relaxé après que la présumée victime ait retirée sa plainte. Toutefois, l'humiliation subie par cette autorité provinciale laisse tout le monde en émoi. Les images qui circulent encore sur les réseaux sociaux montrent l'homme en pleurs et tout nu suppliant la Police de ne pas lui infliger un tel traitement. Pourquoi devra-t-on filmer cette scène et pour quels dividendes politiques ? Les services de renseignements dont on parle tant dans cette vidéo de 6 minutes, comment se sont-ils retrouvés à la résidence à cette heure-là ? S'il y a eu effectivement viol ou tentative de viol, pourquoi cette dame devrait-t-elle encore retirer sa plainte ? Des questions qui nécessitent une enquête approfondie.

Les réactions fusent de partout et l'indignation généralisée est totale. Des marches de protestation sont signalées à Lukula, Matadi et ailleurs pour contester ce que d'aucuns qualifient de « coup monté ou de piège tendu » au vice-gouverneur Justin Luemba Makoso à qui on voudrait régler des comptes. Mais tout le monde voudrait bien savoir à qui profiterait ce crime ! Invitant la population du Kongo Central au calme, le cadre de concertation des organisations de la Société civile du Kongo Central a vite convoqué une session extraordinaire, mardi 27 août 2019, pour se pencher sur cette brûlante question.

Dans sa réaction, cette structure relève l'immoralité, le manque de probité morale et l'abus du pouvoir dans le chef du vice-gouverneur. Par contre, la non dénonciation des faits en amont et la disposition de la nudité d'une personne humaine, de surcroît, autorité provinciale sont ces agissements reprochés à la présumée victime. Tandis qu'elle critique les services spécialisés pour avoir usé de l'instrumentalisation, de la violence, et de l'atteinte à la dignité humaine.

L'Assemblée provinciale diligente une commission d'enquête parlementaire

Dans un communiqué officiel daté du 28 août 2019, la première institution de la province qualifie cette situation de « grave, désagréable et nauséabonde ». Le président de l'organe délibérant du Kongo Central, Anatole Matusila, note que « l'Assemblée provinciale du Kongo Central, à l'instar de tout le peuple Ne Kongo, a observé le scandale au sommet de l'exécutif provincial certainement orchestré par les forces du mal ». Elle reste donc « indignée par les attitudes directes et indirectes des uns et des autres acteurs politiques ou non, internes ou externes à la province, impliquées dans cette soi-disante affaire de viol ».

Blessée dans le fondement de ses actions basées sur le respect des valeurs culturelles Kongo ; humiliée dans son être ; convaincue qu'il n'y a pas mieux pour un peuple que son honneur ; curieuse de constater la publicité faite autour de ce problème dans les réseaux sociaux, comme si cela était une valeur positive... , elle refuse de se résigner devant la médiocrité, poursuit ledit communiqué. Ainsi, l'Assemblée provinciale condamne à la dernière énergie, non seulement cet acte mais aussi la mauvaise gestion qui s'en est suivie. Elle diligente une commission d'enquête parlementaire pour une analyse objective afin d'établir la responsabilité des uns et des autres. Affaire à suivre !