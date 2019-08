Congo-Kinshasa: Derrière Félix Tshisekedi - Simplice Amany soutient la gratuité de l'enseignement avec son programme "nazui diplôme"

Nul ne peut prétendre ignorer le rôle que l'éducation joue dans le développement d'une nation. Tenez ! La gratuité de l'enseignement prônée par le Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, ne cesse d'attirer des partenaires éducatifs qui se mobilisent comme un seul pour soutenir cette vision salvatrice.

Parmi eux figure M. Simplice Amany, initiateur du programme panafricain "nazui diplôme", avec pour vocation l'octroi des bourses d'études aux enfants du pays. Cet acteur de l'éducation salue la gratuité de l'enseignement prônée par le premier d'entre les congolais et promet d'y apporter un soutien inconditionnel via sa fondation "Raison d'y croire".

«L'éducation est l'arme la plus puissante qui puisse changer le monde», disait Nelson Mandela. A l'heure actuelle, la République Démocratique du Congo étant une jeune démocratie a besoin de la main de tout un chacun pour atteindre un niveau de développement harmonieux. Ce développement ne peut que se concrétise grâce à une éducation de base, murie et un enseignement de qualité. C'est dans ce cadre que Simplice Amany, avec son programme "nazui diplôme", se met au front pour soutenir, à sa manière, la vision du Chef de l'Etat relative à la gratuité de l'enseignement de base.

A travers "nazui diplôme", l'acteur éducatif Simplice Amany offre une opportunité aux jeunes lauréats de bénéficier des bourses d'études dans différents pays du monde notamment, la Chypre et la Tunisie, sans rien attendre en retour. Ici à Kinshasa, la fondation "Raison d'y croire" a redonné le sourire à plusieurs jeunes qui ont bénéficié du geste généreux de M. Amany. Car, le 28 juillet, au cours d'une grande cérémonie qui s'est déroulée à l'Académie des Beaux-arts, sa Fondation a octroyé 10 bourses internationales de Chypre et 10 autres pour le Bel campus.

Cet homme ne s'est pas arrêté là. Après la Capitale, la fondation avait effectué le même exercice dans la province de Lualaba. Là-bas, l'exécutif provincial avait congratulé l'initiative d'Amany ayant facilité 20 finalistes du secondaire d'obtenir des bourses d'études. Tout récemment, dans le cadre de "nazui diplôme tour", entendez la ronde qu'il effectue, Simplice Amany, avec sa fondation, étaient descendus dans la province du Haut Katanga le 25 août dernier. C'est l'espace Hypnose de Lubumbashi qui a accueilli les membres de la "Raison d'y croire", suivi de l'octroi de 15 bourses internationales aux lauréats de province en présence du Gouverneur Jacques Kyabula Katwe. Ce dernier a manifesté sa joie de voir sa promesse se concrétisée à l'endroit des finalistes de sa province, et ce, en ce début de son quinquennat.

Il faut signaler qu'après les provinces précitées, toujours dans l'objectif d'aider les jeunes congolais, Simplice Amany et "la Raison d'y croire" vont donner le go dans les provinces du Kongo Central et Kassaï Oriental.

Et, au niveau international, "nazui diplôme" va s'étendre au Congo-Brazzaville et la Côte d'Ivoire. Cette initiative, combien louable, devrait plus que jamais attirer l'attention des autorités congolaises dans le but de faciliter les enfants de bénéficier des études de qualité à l'extérieur du pays.