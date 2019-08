Afrique: Jeux africains Rabat 2019 - Les Congolais peinent en athlétisme

Les congolais n'arrivent pas à améliorer leur classement (27e) au cours des épreuves d'athlétisme qui se disputent depuis le 27 août à Rabat.

Avec trois médailles au compteur, dont une en argent et deux en bronze obtenues au karaté et au tennis de table, les Diables rouges, sixièmes aux derniers Jeux Africains à Brazzaville, n'arrivent plus à faire des exploits surtout dans les épreuves de course, du lancer de poids et de saut.

En effet, après l'échec de Franck Elemba au lancer du poids, du 27 août, les Congolais ne cessent d'imiter le médaillé d'or aux 11e Jeux africains Brazzaville 2015.

Natacha Ngoye a échoué en finale de 200m dame. Avec un chrono de 11" 54, elle a occupé la cinquième place. La Congolaise doit redoubler d'efforts lors des dernières courses, si elle souhaite participer à la finale ce 30 août. C'est le même cas de figure avec Gilles Anthony Afoumba (45"), qui est passé à côté de la médaille de bronze, le 28 août, en 400m homme en occupant la quatrième place.

En saut en longueur, Evrard Biniakoumou a réalisé, le même jour, un saut de 7m, une performance qui le place premier de son groupe et le qualifie en finale prévue pour ce 30 août.

Au classement général de ces jeux qui prendront fin le 31 août, l'Egypte domine avec 177 médailles dont 59 en or, 74 en argent et 44 en bronze. L'Afrique du Sud vient en deuxième place avec 66 médailles (27 en or, 21 en argent et 18 en bronze). Le Nigeria complète le trio du podium avec 65 médailles dont 24 en or, 20 en argent et 21 en bronze.