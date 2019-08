Ile Maurice: Plaine-verte - Un officier du NSS agressé

Les esprits se sont échauffés, hier, mercredi 28 août, à Plaine-Verte. Un proche du gérant de l'hôtel «Pakistan» et un officier du NSS s'accusent mutuellement.

La période pré-électorale provoque déjà des incidents. Vif accrochage hier après-midi entre un officier affecté au National Security Service (NSS) et l'un des proches du gérant de l'hôtel Pakistan, à Plaine-Verte. Les deux s'accusent mutuellement. À la police de démêler le vrai du faux. D'autre part, un photographe de l'express a été pris à partie par une foule hostile au poste de police de Plaine-Verte.

«Gard NIU twa. Ki to pé fer la, to pé vine vey Navin Ramgoolam isi ?To krwar mo pa koné. Lot kout mo trouv twa la, to pa pou sorti vivan. Sé ki tonn trouvé la tigit sa. Mo'nn fini tir to foto. Mo pa lé trouv twa dan Plaine-Verte», aurait lancé le suspect avant d'agresser le policier âgé de 27 ans. Ce dernier a porté plainte au poste de police de Plaine-Verte.

Le policier a expliqué qu'il se trouvait sur sa moto et se rendait à la librairie lorsqu'un membre du public l'aurait menacé avant de le rouer de coups de poing. La victime s'est rendue à l'hôpital Jeetoo, à Port-Louis, pour recevoir des soins.

Le suspect incriminé soutient, lui, qu'il a surpris un inconnu qui le prenait en photo. Il s'est rendu à la police de Plainte-Verte pour porter plainte quand la police a procédé à son arrestation. Il a été placé en détention. Ce que déplorent ses hommes de loi.

Le trentenaire est défendu par un panel d'avocats, dont Mes Shakeel Mohamed, Showkat Oozeer, Hisham Oozeer et Nadeem Hyderkhan. Il sera traduit devant la justice aujourd'hui. «Mon client portait plainte lorsqu'il a été arrêté. Il rentrait chez lui lorsqu'il a surpris quelqu'un de l'autre côté de la rue qui le prenait en photo. Il est allé s'enquérir de la situation et voulait savoir pourquoi cette personne le prenait en photo. Pourquoi a-t-il été arrêté ? Et pourquoi la situation s'est-elle retournée contre lui ?», déplore Me Shakeel Mohamed.

Dans la soirée d'hier, le suspect a été admis à la clinique et sera traduit en cour aujourd'hui.

Un photographe de «l'express» menacé

Un photographe de «l'express» a aussi été pris à partie par les proches du suspect. Il s'était rendu au poste de police de Plaine-Verte dans la soirée pour rencontrer les avocats quand une petite foule hostile lui a lancé : «Konsey ou pa fer okenn foto ni vidéo, sorti la alé. Pa res dan sa simé la.» Il a échappé de justesse à un lynchage. Un véhicule de la Special Supporting Unit a été dépêché au poste de police de Plaine-Verte dans le but de calmer les esprits.