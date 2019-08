Soudan: Damblab rencontre le coordinateur résident des Nations Unies

Khartoum — - Le directeur général des Services de Renseignements Généraux (SRG), Lt-Gen. Abubakr Damblab a rencontré le coordonnateur résident des Nations Unies au Soudan en présence du directeur de l'UNICEF au pays.

La réunion a examiné les activités du bureau du coordonnateur résident des Nations Unies et des agences des Nations Unies présentes dans le pays.

Damblab a affirmé l'intérêt de SRG et sa coopération avec le Bureau du Coordonnateur résident et les agences des Nations Unies présentes dans le pays et à fournir toutes facilitations nécessaires, y compris la sécurité du personnel de l'ONU au Soudan, et a annoncé la création en coordination avec les autorités compétentes d'un mécanisme national assurant la sécurité des travailleurs des Nations Unies au Soudan, et qu'il va le suivre personnellement et que les portes du SRG sont ouvertes pour la communication et la consultation afin de servir les objectifs nationaux communs.