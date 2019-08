Soudan: Gasim - La mauvaise gestion et la corruption empêchent la croissance de l'économie soudanaise

Khartoum — Le secrétaire des politiques stratégiques de l'Union des employeurs soudanais, Samir Ahmed Gasim a déclaré que la mauvaise gestion et la corruption sous l'ancien régime, le relâchement du gouvernement et de multiples taxes ont épuisé le citoyen et handicapé l'économie soudanaise, pillés par l'ancien régime, des entreprises qui ne s'étaient pas engagées à payer des impôts ou des douanes.

Gasim a souligné que le déficit de la balance commerciale était de 6 milliards de dollars par an, la valeur des importations soudanaises s'élevant à 9 milliards de dollars et ses exportations à seulement 3 milliards de dollars, ce qui équivaut aux bénéfices d'Adidas International Shoe Production Company.

Dans une déclaration à la (SUNA) en marge de l'atelier sous le slogan (le Programme de réforme économique: les défis et l'actions requises) lors de sa deuxième journée, à l'initiative des professeurs de l'Université de Khartoum, il a ajouté que le déficit de la balance extérieure avait entraîné l'effondrement de la valeur de la monnaie nationale, qu'avait entraîné des souffrances pour le citoyen.

Il a révélé l'incapacité de l'ancien régime de bénéficier de 150 millions d'acres de terres arables et de 120 têtes de ressources animales différentes, ainsi que de 79 types de minéraux, afin de bâtir une économie forte qui fait du pays l'un des pays développés.

Gasim a appelé à la nécessité de choisir les compétences et les spécialistes pour diriger la prochaine étape, en plus de l'implication du secteur privé dans toutes les politiques économiques, en expliquant l'importance de l'application du système de gouvernement électronique pour aider à accélérer la prise de décision, lutter contre la corruption, réduire l'affaissement et relier les centres de recherche aux secteurs productifs, ainsi que les liens entre la technologie et la production, en particulier l'agriculture, les industries de transformation et les minéraux.