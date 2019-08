Soudan: La stratégie du Soudan vise à répondre aux exigences de l'OMI

Khartoum — Le budget prévu pour la stratégie du Soudan visant à répondre aux besoins de l'Organisation maritime internationale (OMI) de 2018-2023 s'élevait à 144 millions d'euros pour la mise en place de 465 activités et 17 initiatives.

Les objectifs stratégiques comprennent les axes suivants: faire le Soudan un centre logistique pour le transport maritime, encourager le partenariat avec le secteur privé afin d'accroître les investissements dans le secteur maritime, élaborer une législation réglementant du secteur du transport maritime, renforcer les capacités et la formation dans le domaine maritime, élever le niveau de gestion et développer la performance et la transparence des institutions.

Il est à noter que le Soudan s'intéresse aux affaires maritimes, où la première loi maritime soudanaise a été adoptée en 1961 et remplacée par la loi maritime soudanaise de 2010, qui porte sur l'exécution et l'application des conventions maritimes internationales, la préservation de l'environnement marin et s'efforcer d'atteindre le plus haut degré de sécurité maritime dans les trois domaines du travail maritime (navires, ports et marins).