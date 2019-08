Sénégal: Coupe du monde de basketball en Chine 2019 - 5e participation des « lions »

Le Sénégal affûte ses armes en direction de la Coupe du monde FIBA de basketball qui s'ouvre dans deux jours en Chine (31 août au 15 septembre). Après 1978, 1998, 2006, 2014, l'équipe nationale masculine du Sénégal va honorer sa cinquième participation au mondial de basket masculin.

L'objectif pour le groupe, conduit par Moustapha Gaye, est de franchir, comme lors de la précédente édition, les phases de poules. Mais surtout de bâtir une équipe assez compétitive en vue du prochain Afrobasket masculin 2021 qui reste, selon le nouveau coach des «Lions», l'objectif principal.

Quintuple champion d'Afrique (1968, 1972, 1978, 1980 et 1997), le Sénégal sera à sa quatrième Coupe du monde de basketball.

Après ses débuts lors de l'édition disputée aux Philippines, en 1978 avec à la clé une 14e place de la bande à Benghali Kaba, le Sénégal avait effectué son retour en Grèce en 1998 où Boubacar Aw, Matar Ndiaye et autres Raymond Carvalho, se sont contentés de la 15e place.

Avant que les partenaires de Babou Cissé, Boniface Ndong et Maléye Ndoye signent la troisième participation du Sénégal au mondial du Japon, en 2006 avec en prime une 22e place.

Toutefois, c'est à Séville (Espagne), au mondial 2014, que le Sénégal a réalisé sa meilleure performance dans une compétition mondiale. Pour la première fois de son histoire, le Sénégal, drivé par le coach Cheikh Sarr, réussissait à passer le cap de la phase de groupes.

Et, sous la houlette de Gorgui Sy Dieng, Ibrahima Thomas et autres Maurice Ndour, les «Lions» avaient d'entrée fait sensation en sortant vainqueur contre le Porto Rico (82-75) et la Croatie (77-75), avant de perdre devant la Philippines.

Pour son deuxième mondial d'affilée, la barre sera aussi fixé à ce stade. Le basket sénégalais espère faire mieux que les 16e de finale en 2014 en Espagne. Mais, outre cet objectif de passer la phase de poule, le Sénégal devra s'adosser sur la compétition mondiale pour se projeter vers l'Afrobasket 2021.

Dans cet élan, Moustapha Gaye a déjà indiqué la voie en rappelant que l'objectif principale qui lui a été assigné est de bâtir une équipe compétitive en vue de la compétition continentale.

Sans son leader technique, Gorgui Sy Dieng, l'expérimenté Maléye Ndoye non sélectionné et encore son très prometteur espoir Tako Fall, évoluant aux Etats-Unis, le coach Tapha Gaye comptera sur une cuvée de joueurs expérimentés et de néophytes pour une bonne participation.

Après une semaine de préparation dans la ville chinoise de Shuzou où elle a pris part à un tournoi international, du 23 au 27 août, l'équipe du Sénégal a rallié depuis hier, mercredi 28 août, la ville de Dongguan, où les «Lions» seront logés pour la phase des groupes de la coupe du monde. Les «Lions» ont disputé 3 rencontres.

Défait d'entrée par le Venezuela (84- 71), le team sénégalais a réussi à bien réagir en s'imposant respectivement devant l'équipe de Porto Rico (90-61) et ensuite de la Jordanie (69-64). Au sortir de leur préparation, les hommes de Moustapha Gaye, présentent un bilan de huit matches soldés par trois victoires et cinq défaites.

Dans la compétition mondiale, prévue du 31 août au 15 septembre en Chine, les «Lions» sont dans la poule H avec le Canada, la Lituanie et l'Australie. Le Sénégal entre en lice ce dimanche 1er septembre et sera opposé à la Lituanie à 11h30.