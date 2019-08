Angola: Quatre-vingt-quinze demandes de légalisation d'églises en cours d'évaluation

Luanda — Quatre-vingt-quinze demandes de légalisation des confessions religieuses sont en cours d'examen par les autorités angolaises, a annoncé mercredi, à Luanda, la commission intersectorielle chargée du suivi de l'exercice de liberté de religion, de croyance et de culte en Angola.

Les données ont été rendues publiques à l'issue d'une réunion de la commission qui a visé à analyser et à approuver le mémorandum sur l'exercice de la liberté de religion, de croyance et de culte en Angola, ainsi qu' a examiner des questions liées au rôle de l'État dans le cadre des politiques publiques. À l'heure actuelle, 84 confessions religieuses non reconnues et 79 organisations para-ecclésiastiques sont sous contrôle. Pour légaliser une confession religieuse, la loi 12/19 du 14 mai exige, entre autres, un maximum de 60 000 signatures, qui doivent être d'un millier pour chacune des provinces du pays. Il est rappelé que, dans le cadre de l'opération «Resgate», qui a notamment visé à rétablir l'autorité de l'État, 1 850 lieux de culte qui fonctionnaient en dehors de la loi ont été fermés dans le pays.

Lors de la réunion dirigée par la ministre de la Culture, Maria da Piedade de Jesus, il a été recommandé de tenir des consultations régulières, des réunions et un dialogue permanent avec les chefs religieux, leur garantissant ainsi leur participation au processus de prise de décision, offrant ainsi à l'État de meilleurs outils pour défendre leur identité et leur homogénéité. Les membres de la commission ont également recommandé la mise en œuvre de mesures de sensibilisation des citoyens sur le contenu positif et négatif de la liberté de religion, conformément à la législation approuvée, le renforcement de l'articulation entre les organes de l'administration locale de l'Etat, les citoyens et les confessions religieuses, dans le cadre de la mise en œuvre de la loi sur la liberté de religion et de culte.

Il a également été recommandé d'inclure des avis sur le règlement de la loi sur la liberté de religion et de culte et de proposer son renvoi au Groupe technique pour la commission de la politique sociale du Conseil des ministres. L'Angola compte 84 confessions religieuses reconnues, mais on estime également qu'il y a 1 206 confessions religieuses qui ne sont ni enregistrées ni reconnues comme telles. L'Exécutif angolais a éteint les plates-formes œcuméniques du pays, dans le cadre d'une mesure visant à normaliser l'exercice de la liberté de religion, de croyance et de culte prévue par la Constitution de la République. Cette détermination est exprimée dans le décret exécutif conjoint 01/2018 des ministères de l'Intérieur, de l'Administration du territoire et de la Réforme de l'État, de la Justice et des Droits de l'homme et de la Culture, qui abroge la circulaire n ° 228/15 du 25 juin du Ministre de la justice sur les plateformes œcuméniques.