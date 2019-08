Angola: Les pilotes de la TAAG exigent une amélioration salariale pour mettre fin à l'évasion

Luanda — Les pilotes de la compagnie aérienne nationale - TAAG réclament de meilleures conditions sociales et des salaires compatibles à la complexité de leur activité et de l'aviation en général, afin d'éviter l'exode de ces professionnels vers d'autres homologues angolaises et étrangères.

L'exigence figure dans un manifeste du Syndicat des pilotes de lignes aériennes (SPLA) parvenu mercredi à l'Angop, révélant qu'en raison du non-respect répété par la société de divers accords, ce transporteur a déjà perdu 12 professionnels. «(... ) Tous ceux-ci, parmi les copilotes et les jeunes commandants, sont venus à la compagnie sans expérience. Et cette année, plus de 10 pilotes ont fait des interviews avec succès des transporteurs internationaux et attendent des appels pour quitter la TAAG », indique le communiqué. Pour ces raisons, les membres du syndicat de la société imposent des conditions sociales garantissant la stabilité psycho-émotionnelle, l'augmentation de salaire, les indemnités équitables pour les voyages internationaux, la valorisation et l'équité salariale des pilotes, entre les professionnels ayant les mêmes fonctions.

Avec cette position, ils prétendent mettre un terme à l'exode du personnel national formé par la TAAG, conformément aux normes techniques et opérationnelles les plus strictes, à un moment où un nombre important de pilotes s'approchent de 65 ans (âge limite de vol imposé par la loi). Le SPLA oblige l'opérateur à se conformer aux accords conclus précédemment et fait preuve d'une grande ouverture pour le consensus des points en suspens dans les successifs cahiers de revendications, afin de conclure un «contrat de travail» définissant les droits et devoirs des parties. Toutefois, le Syndicat, dirigé par le commandant Pedro Agostinho Neto, signale avoir reçu une proposition de l'administration de la TAAG, qu'il a répondu, manifestant la disponibilité immédiate pour des négociations directes en vue de régler le différend qui dure depuis plus de sept ans.

À ce sujet, le président de la commission exécutive de la compagnie angolaise, Rui Carreira, a admis plus tôt ce mois-ci que des pilotes, des agents de bord et des techniciens de maintenance envisageaient une grève de 10 jours à compter du 5 septembre prochain. «Il y avait officiellement une déclaration de grève, avec une date fixe et un délai de dix jours. Mais je pense que nous et le syndicat allons bien finir », a déclaré à la presse le responsable lors d'une « café conférence».