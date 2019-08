Cote d'Ivoire: Tournée d' Amadou Soumahoro dans le Woroba - Le Béré, le Bafing et le Worodougou plus que jamais soudés derrière le chef de l'état

Mission réussie pour Amadou Soumahoro, au bout de dix jours d'immersion parmi les siens. Le président de l'Assemblée nationale a entrepris une tournée de remerciements, d'informations et de sensibilisations dans le district du Woroba, du 16 août au 25 août dernier.

Le tout nouveau président de l'APF a visité, lors de ce périple, les villes de Mankono dans le Béré ; Touba dans le Bafing, Kani et Séguéla dans le Worodougou. Partout où il est passé, les populations de ses localités ont réservé un accueil des plus chaleureux à leur fils prodige. Le grand jeu.

C'est ce que les populations du district du Woroba ont sorti, en matière de mobilisation, durant les dix jours qu'ont duré la tournée du président de l'Assemblée Nationale, Amadou soumahoro, dans les régions du Béré, du Bafing et du Worodougou.

Liesse et ambiance de fête En réaction à cette mobilisation monstre, saluée à sa juste valeur par le PAN, celui-ci a sorti, lui aussi, le grand jeu.

C'est-à-dire un message de haut vol. Dix jours d'une tournée familiale d'échanges et de remerciements fortement appréciée et acclamée par des foules en liesse, visiblement heureuse d'accueillir leur fils prodige, auréolé du titre de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire mais également du non moins important du titre de président de l'Assemblée parlementaire francophone.

Fier, à son tour d'être parmi les siens. Emu de retrouver ses parents à qui il est venu confier ses nouvelles responsabilités. L'émotion était si grande qu'Amadou Soumahoro n'a pu s'empêcher de le faire savoir à chacune des escales aux populations venues des quatre coins du Woroba pour assister à ses meetings.

Devant cette fierté et cette émotion partagées, le PAN a dit son devoir de reconnaissance à ses parents qui ont prié pour qu'il soit là où il est dans en ce moment, mais surtout son inestimable gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara pour le soutien à sa candidature.

«Grâce à vos bénédictions, votre fils que je suis est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je suis venu vous confier mes nouvelles fonctions», a-t-il expliqué aux populations, en général aux sages et en particulier aux chefs religieux.

Tout un peuple reconnaissant au chef de l'État Une élection qui n'aura été possible que par la volonté d'un seul homme : le chef de l'Etat. « Si Alassane Ouattara ne croyait pas au Woroba, il ne prendrait pas une décision aussi importante qui engage la nation entière.

Ce n'est donc pas à moi que le président a fait honneur, c'est à vous chers parents. Je suis venu vous remettre cette victoire afin que vous sachiez que combien il vous aime et aussi pour que vous fassiez des bénédictions pour lui.

Parce que sans lui tout cela ne serait pas arrivé. Je vous demande de prier pour le Président parce qu'il a une vision pour une Côte d'Ivoire unie, une Côte d'Ivoire rassemblée autour des valeurs de la République.

Une Côte d'Ivoire émergente qui doit poursuivre son développement » a expliqué, Amadou Soumahoro aux populations du Woroba. Un message perçu 5/5 par les populations qui ont répondu en substance, à travers leurs différents porte-paroles : « Ici dans le Worodougou, nous ne sommes pas comme des pintades qui chantent plusieurs chansons à la fois.

Alassane Ouattara est la lune de la victoire du Woroba, le croissant lunaire du Worodougou. Et grâce à vous cette lune va briller pour longtemps. Aujourd'hui, grâce au chef de l'État, le Woroba est au sommet. Audelà de ton accession au sommet du parlement, notre infinie gratitude va au chef de l'État pour sa confiance, sans cesse renouvelée à nos fils».

L'Union et la cohésion entre les cadres du Woroba Devant les populations, le PAN n'a pas fait de mystère sur sa ferme volonté d'œuvrer à la cohésion des cadres et de les unir autour du président de la République.

C'est pourquoi, en visitant ses parents durant sa tournée dans le Woroba, Amadou Soumahoro a appelé de tous ses vœux, à l'union et à la cohésion des fils et filles, pour asseoir de façon durable, le développement dans leurs régions respectives.

A Mankono dans le Béré tout comme à Touba dans le Bafing, ou encore à Séguéla et Kani dans le Worodougou, le message était empreint de paix et d'union. Pour le PAN, tout le bonheur que les Ivoiriens vivent aujourd'hui et pour lequel la Côte d'Ivoire est en chantier, est à mettre à l'actif d'Alassane Ouattara et de son génie.

C'est pourquoi, durant sa mission, il n'a cessé de demander, avec insistance, aux cadres de finir les querelles de positionnement, parce que, de son point de vue, c'est Dieu qui positionne. Aussi, il leur a fait comprendre que seule l'Union sacrée derrière Alassane Ouattara peut faire avancer le développement dans le Woroba. L'appel à la mobilisation autour du Président Alassane Ouattara...

Le président de l'Assemblée nationale a appelé les populations de tout le Woroba à faire bloc derrière le chef de l'État.

Le PAN, porteur du message du chef de l'Etat Alassane Ouattara à ces différentes tribunes, a dit sa foi en ce que les Ivoiriens et en particulier le Woroba resteront rassemblés aux côtés du chef de l'Etatt sur le chemin de l'émergence en 2020 eu égard aux succès enregistrés par le pays en huit années de gouvernance d'Alassane Ouattara.

«Au moment où nous voyons une certaine lueur au plan de notre développement, personne ne doit venir nous distraire, personne ne doit venir nous tromper, personne ne doit venir trahir notre région. Restez sourds aux aventuriers», a martelé Amadou Soumahoro, à chaque étape de sa tournée.

Très à l'aise pour la circonstance, le président de l'Assemblée nationale a invité les uns et les autres à soutenir le chef de l'Etat non seulement pour l'immensité de son œuvre pour le développement de la Côte d'Ivoire, mais également pour la restauration de l'autorité de l'Etat et son rayonnement international.

Le « Tchomba » a, par ailleurs, conseillé à ses «parents » de n'écouter aucun autre message que celui du président de la République : celui de la cohésion sociale, de la réconciliation nationale, de la stabilité, de la paix.

Mais surtout celui du développement. ...Pour ses nombreuses actions en faveur du développement dans le Woroba S'agissant le développement de leur région, il a invité les cadres à jouer pleinement leur partition en étant des relais du chef de l'État auprès des populations.

A ses yeux, les nombreuses nominations de cadres du Woroba dans les plus hautes instances de l'État doivent bénéficier aux populations. Poursuivant, Amadou Soumahoro s'est, à chaque fois, appesanti sur la ferme nécessité pour les cadres et les élus d'aider le chef de l'État à poursuivre le développement dans le Woroba.

Au chapitre des investissements, il a rappelé les chantiers réalisés dans le département et annoncé d'autres projets pour la localité. Non sans réitérer l'appel à l'union de tous les fils du Woroba. «Avec le chef de l'Etat, il y a un chemin tout tracé pour aller à l'émergence», leur a-t-il dit. Poursuivant, il a appelé ses parents à se déterminer.

« L'heure n'est plus aux querelles intestines devant la misère, la pauvreté de nos parents. L'heure est à la cohésion, à l'union surtout autour du chef de l'Etat. Si faire palabre donnait des galons je serais aujourd'hui général», a-t-il indiqué avec humour.

Avant d'enchaîner : « Le président de la République nous a tout donnés dans le Woroba. Il y a des ministres, des directeurs généraux, des directeurs centraux, des présidents de conseils d'administration. Le président de la République par sa politique de développement nous a permis d'avoir du goudron dans certaines de nos villes qui étaient sans bitume depuis 1960».

A cela s'ajoute la construction des constructions d'écoles, de centres de santé etc... « Chers parents, le président Alassane Ouattara aime le Woroba.

Alassane Ouattara est une chance pour nous. Il rêve d'une Côte d'Ivoire respectée en Afrique et dans le monde. Une Côte d'Ivoire qui est en paix avec elle et ses voisins», a insisté Amadou Soumahoro.

Poursuivant, le "Tchomba" baptisé Amadou "Konsaba" dans le bafing, a indiqué que dans l'exercice de sa fonction à la tête de l'hémicycle, il sera une courroie de transmission entre l'exécutif, le peuple et le parlement. « Tant que je serai à la tête de l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de dichotomie.

L'exécutif et le législatif devront conjuguer leurs efforts pour rechercher les moyens de développement de notre beau pays», a-t-il affirmé. Enfin, Amadou Soumahoro a rassuré les populations que le bitumage des axes Touba-Séguéla, Touba-Ouaninou et Sawéla à la frontière de la Guinée sera effectif.

Selon lui, cette doléance à laquelle il tient particulièrement sera transmise au président de la République.

Une tournée somme toute bénéfique et salutaire non seulement pour les populations mais également pour le « Tchomba » qui a saisi l'opportunité pour faire la revue de ses troupes en prélude aux échéances électorales de 2020.