Madagascar: Lutte contre la violence basée sur le genre - Soutien des Premières Dames d'Afrique à Mialy Rajoelina

« La violence n'est jamais excusable ». C'est en ces termes que la Première Dame, Mialy Rajoelina exprime sa détermination à lutter contre les violences envers les femmes.

Elle a assisté hier à la conférence ayant eu pour thème : « Zéro violence basée sur le genre pour l'avenir de l'Afrique : ensemble, nous pouvons ». Une conférence organisée dans le cadre de la TICAD 7. La présidente de l'Association FITIA est aussi l'initiatrice de cet évènement de haut niveau co-organisé par l'UNFPA et l'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le développement (OPDAD), en collaboration avec l'Union Africaine. Les premières Dames africaines sont unanimes sur le fait qu'ensemble, elles peuvent changer les choses dans le but d'éradiquer toutes formes de violences envers les femmes. 35% des femmes ont été victimes de violence au moins une fois dans leur vie.

Selon les statistiques, 87. 000 femmes ont été tuées intentionnellement en 2017. « Des efforts devront être déployés pour éradiquer les violences », selon Mialy Rajoelina. Le trafic d'êtres humains est également une autre forme de violence dont des filles et des femmes sont victimes. La mentalité et les traditions sont des freins à l'atteinte de l'objectif de Zéro violence basée sur le genre. Pour Madagascar, depuis la nomination de Mialy Rajoelina comme Ambassadrice de l'UNFPA contre les violences basées sur le genre, un progrès considérable a été noté, notamment avec la création de la « Brigade féminine de proximité » et surtout, la rédaction d'un projet de loi sur la violence basée sur le genre.

Déclaration commune. Après la conférence, les premières Dames d'Afrique se sont mises d'accord et ont fait une déclaration commune relatant leur ferme volonté à lutter contre ce fléau, ainsi que contre le mariage précoce. Il convient de noter que des Chefs d'Etats, époux de ces femmes engagées, ont assisté à la conférence d'hier, dont le Président Andry Rajoelina, spécialement venu épauler son épouse. La Première dame du Burkina Faso, non moins Présidente de l'Organisation des Premières dames d'Afrique pour le Développement, a félicité l'engagement de la Première Dame malgache. La présidente de l'OPDAD a, par ailleurs, souhaité la bienvenue à la Première dame malgache pour son entrée dans cette sororité, et les autres « First ladies » d'Afrique lui ont démontré par leur présence qu'elles sont là pour l'épauler dans cette lourde responsabilité.