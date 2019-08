Madagascar: Football / U.S Open Cup - Romain Métanire et Minnesota United sacrés vice-champions

Malgré la défaite, Métanire, le grand joueur des Barea avait assuré son poste de défenseur latéral.

La grande finale de l' « US Open Cup » de football opposant Minnesota United à Atlanta United, s'est tenue la nuit du mardi dernier au stade de Mercedes-Benz d'Atlanta. L'équipe de Romain Métanire a raté sa première finale dans leur jardin pour ce champion des Etats-Unis. Minnesota United s'est incliné face à son adversaire sur le score de 2 buts à 1. Pity Martinez a marqué le deuxième but à la 16e minute, six minutes après que les hôtes aient pris l'avantage par un but inhabituel, notamment un but contre son camp de Chase Gasper. À la 47e minute, Robin Lod a retranché un but à l'avance des favoris locaux.

Malgré une rare soirée sans but de l'attaquant Josef Martinez et le renvoi à la 74e minute de Leandro Gonzalez Pirez (Carton rouge), l'Atlanta, composée de dix joueurs, a réussi à remporter la Coupe grâce à ces deux buts rapides marqués en début de match. C'était la troisième grande victoire de l'Atlanta United FC pour cette saison. Il a d'abord vaincu les Portland Timbers pour remporter la Coupe MLS 2018 en décembre dernier. Puis, le 14 août, Atlanta a battu le Club America sur le score de 3 buts à 2 de la Liga MX's Club pour devenir la première équipe de la MLS à remporter la « Campeones Cup ». Quant aux Métanire et Minnesota United, ils vont jouer la 28e journée du championnat américain de « Major League Soccer » prévue le 2 septembre prochain. Ils rencontreront l'équipe de Los Angeles FC de Carlos Velas.