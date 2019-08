Madagascar: AFT - Bekoto et Af Jazz sortent l'artillerie lourde

Bekoto sera la tête d'affiche pour cette 5e édition du « Jazz it up ».

Le jazz avec Bekoto du groupe Mahaleo et l'Af Jazz, ou le club de jazz de l'Alliance française d'Andavamamba. Ce sera à l'Aft Andavamamba vendredi à partir de 19 h. Cet évènement dénommé « Jazz it up ! », qui ravira surtout les mélomanes, servira également de célébration des 30 années d'existence du jazz club de ce centre culturel français. Bon nombre de personnes connaissent Bekoto, parolier et musicien incontestable, étant plus accolé à l'image d'un « folkeux » que d'un « jazzman ». Ce membre du groupe Mahaleo possède cependant une panoplie musicale très élargie.

Il pourrait autant jouer avec un set de variété, autant avec un jazziste émérite comme Silo. D'ailleurs, dans quelques-uns de ses morceaux, on sent un fond plutôt « jazzy-bluesy ». Il est temps donc de découvrir une autre facette de cet artiste. D'autant qu'il sera entouré par des jeunes talentueux. L'Af Jazz est un club réputé de la Capitale. Il a produit plusieurs musiciens de ce genre musical qui se retrouvent souvent sur les meilleures scènes jazz d'Antananarivo. Ensuite,30 ans de musique et de partage, cela se fête avec la manière.

Pour ce spectacle de vendredi, la première partie sera du « cover » durant lequel les musiciens de l'Af Jazz vont revisiter « les standards malgaches ». La deuxième partie se fera avec Bekoto, il sera épaulé aussi par les musiciens du club. On pourrait donc s'attendre à un « Paisoràkena » inédit, ou un « Mofotantely » surprenant. Il faudra être sur place pour en avoir le cœur net. Toujours dans le cadre de la célébration des 30 années d'existence de l'Af Jazz, un feu de camp avec jam session sera organisé samedi à partir de 19 h. La soirée s'intitule « Afon-jazz ».