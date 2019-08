Cote d'Ivoire: Tournoi de football Children of Africa à Adiaké - Le trophée Dominique Ouattara élit domicile à Madrid

La ville d'Adiaké a connu un dimanche très festif. Ce 25 août, sur le stade de l'Ecole primaire publique 3 de la cité, la jeunesse a communié autour du ballon rond. A travers la finale du tournoi de football Children of Africa doté du trophée Dominique Ouattara, première Dame de Côte d'Ivoire.

Débutée le 27 juillet dernier avec la participation de vingt formations, cette compétition a connu son épilogue avec le sacre du Real Madrid.

Les Madrilènes ont enlevé le prestigieux trophée devant Afca de Dioulakro aux tirs au but (5-4) après un score nul et vierge au terme du temps réglementaire. Un dénouement dans une grosse ambiance salué par la Directrice générale de Children of Africa, Mme Nadine Sangaré.

Représentante de la Première Dame, elle s'est réjouie de la joie et le bien-être qu'apporte ce tournoi aux jeunes gens âgés de 7 à 15 ans.

«Ce sont des milliers d'enfants qui viennent sur les terrains de football pour s'adonner à leur sport favori. Ils bénéficient gratuitement de ce tournoi qui peut développer chez eux, un esprit d'équipe ainsi que des habitudes sportives», a-t-elle signifié.

Elle a en sus encouragé le maire d'Adiaké à continuer à œuvrer pour la promotion de la jeunesse. Afin de permettre aux enfants de passer sainement les vacances scolaires. Car le football comme activité éducative, a-t-elle précisé, renferme des valeurs cardinales que sont la discipline, le respect des autres et le fair-play.

Des propos repris par le préfet du département d'Adiaké. Après avoir remercié Mme Dominique Ouattara, présidente de Children of Africa pour le choix porté sur sa localité, Mme Trazié Geraldo Lucie a souligné l'importance sociale de la pratique du sport. «Un vecteur de cohésion sociale et de promotion de valeurs telles que la solidarité, l'esprit d'équipe , a-t-elle avancé, en vue de développer la culture de tolérance et de paix».

Le maire Hien Sié Yacouba a situé les enjeux de ce tournoi de football. Le tournoi Children of Africa, a-t-il dit, vise à promouvoir l'excellence pour les enfants de 7 à 15 ans et à développer en eux l'esprit de compétition. La participation au tournoi, a ajouté le premier magistrat de la commune, a permis «d'occuper les enfants d'Adiaké et de leur permettre de vivre des vacances saines.

Afin d'améliorer la qualité de vie des enfants et le développement harmonieux du corps de ces derniers».

Après le match de football féminin remporté par la formation de PSG de Petit marché sur Bijou Koné FC aux tirs au but (4-3), Kaloum Stars de Dioulakro a dominé FC Bromakoté (1-0), en finale de la Coupe de la 6ème édition de la Coupe de la municipalité.

Au titre des récompenses, c'est une enveloppe globale de 2,165 millions de F CFA qui a été dégagée par l'organisation.

Le rendez-vous d'Adiaké rentre dans la dynamique nationale enclenchée depuis le début des vacances scolaires 2019 dans une soixantaine de localités ivoiriennes par la Fondation Children of Africa