Cote d'Ivoire: Meurtre du gendarme à Yopougon/Lavage - Kafana et Toh Bi sur les lieux et appellent au calme

L'atmosphère était lourde ! Hier, dans la matinée à Yopougon, tout le secteur "lavage", à quelques encablures de l'Eglise Saint-André, était dans la consternation totale. Ce, au lendemain du meurtre, par un "gnambro", du Mdl (Maréchal des logis) Tiékou Koua Anderson avec l'arme de service de ce dernier.

La consternation était surtout à son paroxysme hier matin, quand le député-maire de Yopougon, Gilbert Koné Kafana, et le préfet de la Région d'Abidjan, Vincent Toh Bi sont arrivés sur les lieux.

Au terme de la visite du lieu du crime crapuleux et après avoir présenté leurs condoléances à la famille éplorée, Gilbert Koné Kafana et le préfet d'Abidjan ont surtout appelé les populations, le monde du transport et surtout les forces de l'ordre et de sécurité au calme. Force sera donnée à la loi.

Le premier magistrat de la commune de Yopougon s'est indigné avec véhémence, contre ce crime crapuleux. «C'est un acte criminel. Au-delà du citoyen, le jeune homme était un gendarme, un agent de sécurité au service de la population.

Il est donc difficile d'admettre que celui qui est chargé d'assurer la sécurité des populations, de nous protéger, perde la vie dans des circonstances totalement inacceptables».

Evoquant les circonstances de l'assassinat du jeune gendarme, le ministre d'Etat n'a pas manqué de témoigner toute l'affliction des autorités.

« Nous sommes venus présenter les condoléances du chef de l'Etat et du gouvernement à la famille éplorée. Nous avons rassuré la famille que l'Etat et le conseil communal seront à ses côtés.

Pour l'heure, nous apportons notre assistance à la famille avant celle du gouvernement». Au sujet des mesures à prendre, le ministre d'Etat Koné Gilbert Kafana n'a pas voulu se prononcer sur la fermeture de la gare routière du "lavage". « Les mesures qui seront prises ne se limitent pas à la fermeture de la gare !

Nous aurons des rencontres avec les transporteurs et tout sera mis en œuvre afin que des sanctions idoines soient prises pour mettre fin à ces agissements dans le milieu du transport au niveau des gares dans nos communes. C'est une situation qui a suffisamment duré et cela a fait trop de victimes.

Le moment est venu d'extirper cette gangrène du milieu des transports », a asséné Gilbert Koné Kafana en témoignant son affliction à la gendarmerie. Quant au préfet d'Abidjan, il a rasséréné que des arrestations (Ndlr trois prévenus selon nos sources) ont déjà été opérées parmi les présumés coupables du meurtre.

« La Côte d'Ivoire est un Etat de droit, l'impunité n'a pas sa raison d'être. On ne tue pas impunément un citoyen, qui qu'on soit », s'est-il élevé en expliquant que, dès la survenue du drame, toutes les forces de l'ordre et de sécurité ont pris les mesures appropriées de sorte que force reste à l'ordre et à la justice.

En sus, le préfet de région a tenu à ce que l'on ne fasse pas l'amalgame entre des quidams, qui ne sont pas des transporteurs, mais présents dans ce secteur et qui posent des actes répréhensibles.

« Vous, transporteurs, vous êtes très organisés, mais, il y a des voyous qui gangrènent votre milieu. Aidez-nous à les extirper », a-t-il souhaité.

Après cette visite, le maire de Yopougon et le préfet ont, au cours d'une réunion dans la grande salle de mariage, échangé avec les acteurs du transport à Yopougon, en présence des représentants du ministère des Transports.

Il faut noter que c'est dans une guerre d'hégémonie entre le syndicat des chauffeurs et celui des transporteurs, sur la gare routière de Yopougon "Lavage" que le jeune gendarme qui voulait offrir sa médiation a été froidement abattu.

Après s'être retiré, à quelques encablures de la gare, dans un restaurant pour déjeuner, les partisans de Doumbia Dramane, responsable du Syndicat des transporteurs de Yopougon "Lavage" l'ont rejoint pour le déposséder de son arme et tirer, à bout portant, sur lui.