Cote d'Ivoire: Mondial de Basketball 2019 - Des dirigeants fédéraux recalés pour le mondial crient leur colère

Une autre affaire qui va faire du bruit dans le milieu du sport et plus particulièrement du basketball. Après l'épisode de la menace de grève des joueurs pour réclamer leurs primes de préparation et de la Coupe du monde 2019 en Chine (31 août-15 septembre), le ministère des Sports est confronté à un autre mouvement d'humeur.

Cette fois-ci des responsables fédéraux de la balle au panier. La Fédération rumine sa colère contre le premier responsable des sports.

L'instance dirigeante reproche au ministre Danho Paulin Claude d'avoir retiré de la liste des élus au voyage chinois cinq membres fédéraux notamment Coulibaly Blaise (président de la Commission chargée de l'équipe nationale), Blessy Philippe (Directeur général de la fédération) Maurry Sall (vice-président chargé de la Communication), Dié Seydou (délégué fédéral) et Koné Désiré (manager).

Ces derniers devraient effectuer le voyage avec le président de la Fédération Agui Mathieu, déjà parti pour Pékin. Contacté depuis la Chine, le ministre des Sports nous a ramené d'abord à son service de communication où à ses services compétents, avant de nous orienter vers la Fédération.

«Contacter le président de la FIBB (Fédération ivoirienne de basket, ndlr) car le ministère ne gère pas les fédérations. Donc il n'a pas de liste à y faire. Le ministère des Sports a-t-il fait une liste pour la FIF à la CAN ?», s'est-il interrogé.

Avant d'apprendre que la directrice de la communication est en route pour Pékin, nos tentatives de la joindre sur ses deux numéros de téléphone portable sont restées vaines.

Après plusieurs appels sans suite, notre message au viceprésident de la Fédération en charge de la Communication, Maury Sall, n'a pas eu de réponse.

Pendant ce temps, s'apprêtent à aller en Chine, 27 membres du Comité national de soutien aux Eléphants (CNSE), 18 invités du ministre Danho Paulin et 15 agents du ministère dont les directeurs régionaux, Anassé N'Cho Marcellin (Gbêkê), et Mme Azoh Perpétue (Indénié-Djuablin) et directeurs départementaux, Gnagne Lorgn Mathias (Bocanda) et Mme Koffi Josée Marie (Tabou).

Des collaborateurs récompensés pour leur implication et l'abnégation dont ils ont su faire preuve lors de la CAN 2019 de football en maintenant une animation citoyenne tout au long de l'événement.

Un voyage financé en partie par des entreprises chinoises membres de la Chambre de commerce chinoise en Côte d'Ivoire.

La Côte d'Ivoire dispute le match d'ouverture de la Coupe du monde 2019 contre la Chine, le samedi 31 août 2019 à Beijing Wukesong Sport Arena, dans le groupe A composé également du Venezuela et de la Pologne.