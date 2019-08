Cote d'Ivoire: E-commerce - Une plateforme veut accroître ses investissements

« Le marché ivoirien est très dynamique. Les consommateurs sont exigeants, mais leurs interpellations nous aident à nous améliorer ».

Ces propos sont de Rodrigo Alier, directeur pour la région Afrique, Europe de l'Est de Glovo, plateforme numérique de vente et de livraison.

C'était, lors d'une rencontre avec la presse, tenue les 27 et 28 août derniers à Cocody. A cette occasion, il n'a pas manqué de saluer les efforts du gouvernement ivoirien en vue d'améliorer le climat des affaires dans le pays.

« Après l'Egypte début 2019, nous avons voulu descendre un peu plus au sud du Sahara et nos regards se sont posés sur Abidjan qui connaît ces dernières années un regain de vitalité au plan économique et commercial.

Nous y sommes depuis le mois d'Avril et nous ne regrettons pas », a déclaré Rodrigo Alier qui a laissé entendre que d'ici la fin de l'année, c'est plus d'un million d'euro (plus de 650 millions de F Cfa) qui seront investis à Abidjan et Nairobi pour le développement des activités de la structure qu'il dirige.

Revenant sur les bonnes performances et sur le climat de paix dans le pays qui favorisent selon lui, un déroulement satisfaisant de l'activité économique, le conférencier a levé un coin de voile sur la santé de la marque.

« Environ 1000 personnes sont impactées quotidiennement par ce que nous faisons. Nous avions commencé par Marcory, Treichville, Koumassi Port-Bouët, mais après 4 mois, nous sommes à Cocody, Yopougon, Adjamé.

Nous poursuivons notre expansions », indique-t-il, non sans révéler qu'en dehors d'Abidjan, d'autres grandes villes de l'intérieur du pays seront gagnées.

Toutefois, le conférencier est revenu sur le "feed-back" des utilisateurs de cette application : « Beaucoup sont satisfaits et ils nous le disent ». Et de nuancer, « Bien entendu, on a quelques fois des soucis. C'est tout à fait normal.

Certains utilisateurs font des reproches. Par exemple, le temps de livraison qui va parfois au-delà de 45 mn. D'autres disent ne pas recevoir exactement ce qu'ils demandent, mais rien de méchant. Nous corrigeons au fur et à mesure », assure Rodrigo Alier.