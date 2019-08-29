Cote d'Ivoire: Matches amicaux de septembre 2019 - Voici les 26 joueurs de Kamara Ibrahim

La Côte d'Ivoire affronte la Bénin, le 6 septembre, au stade Michel d'Ornano de Caen, puis la Tunisie le 10 septembre 2019, au stade de Rouen.
Pour ces deux rencontres amicales, le sélectionneur ivoirien, Kamara Ibrahim a retenu 26 joueurs à savoir trois gardiens de but, dix défenseurs, six milieux de terrain et sept attaquants.
Liste des joueurs retenus
Gardiens de but
1-GBOHOUO SYLVAIN (TP MAZEMBE)
2-SANGARE BADRA ALI (UTHONGATHI FC)
3-MANDÉ SAYOUBA (ODENSE BOLDKLUB)
Défenseurs
4-DOUMBIA SOULEYMAN (STADE RENNAIS)
5-KONAN GHISLAIN (STADE DE REIMS)
6-COULIBALY WONLO (ASEC MIMOSAS)
7-AURIER SERGE (TOTTENHAM HOTSPUR FC)
8-BAMBA ABDOULAYE (ANGERS)
9-KANON WILFRIED (ADO LA HAYE)
10-TRAORÉ ISMAEL (ANGERS)
11-COMARA CHEICK (WYDAD ATHLETIC CLUB)
12-DELI SIMON (CLUB BRUGES KV)
13-BOLY WILLY (WOLVERHAMPTON WANDERERS)
Milieux de terrain
14-KESSIE FRANCK (MILAN AC)
15-SEREY DIE
16-SERI MICHAEL (GALATASARAY)
17-ANGBAN VICTORIEN (FC METZ)
18-SEKO FOFANA (UDINESE)
19-AHOULOU JEAN EUDES (AS SAINT-ETIENNE)
Attaquants
20-GRADEL MAX-ALAIN (FC TOULOUSE)
21-ZAHA WILFRIED (CRYSTAL PALACE)
22-CORNET MAXWEL (OLYMPIQUE LYONNAIS)
23-PÉPÉ NICOLAS (ARSENAL FC)
24-MEITE YAKOU (READING FC)
25-ASSALE ROGER (YOUNG BOYS DE BERN)
26-TOGUI MEL WILLIAM (KV MALINES)