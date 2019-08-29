Cote d'Ivoire: Matches amicaux de septembre 2019 - Voici les 26 joueurs de Kamara Ibrahim

29 Août 2019
Fratmat.info (Abidjan)
Par FY

La Côte d'Ivoire affronte la Bénin, le 6 septembre, au stade Michel d'Ornano de Caen, puis la Tunisie le 10 septembre 2019, au stade de Rouen.

Pour ces deux rencontres amicales, le sélectionneur ivoirien, Kamara Ibrahim a retenu 26 joueurs à savoir trois gardiens de but, dix défenseurs, six milieux de terrain et sept attaquants.

Liste des joueurs retenus

Gardiens de but

1-GBOHOUO SYLVAIN (TP MAZEMBE)

2-SANGARE BADRA ALI (UTHONGATHI FC)

3-MANDÉ SAYOUBA (ODENSE BOLDKLUB)

Défenseurs

4-DOUMBIA SOULEYMAN (STADE RENNAIS)

5-KONAN GHISLAIN (STADE DE REIMS)

6-COULIBALY WONLO (ASEC MIMOSAS)

7-AURIER SERGE (TOTTENHAM HOTSPUR FC)

8-BAMBA ABDOULAYE (ANGERS)

9-KANON WILFRIED (ADO LA HAYE)

10-TRAORÉ ISMAEL (ANGERS)

11-COMARA CHEICK (WYDAD ATHLETIC CLUB)

12-DELI SIMON (CLUB BRUGES KV)

13-BOLY WILLY (WOLVERHAMPTON WANDERERS)

Milieux de terrain

14-KESSIE FRANCK (MILAN AC)

15-SEREY DIE

16-SERI MICHAEL (GALATASARAY)

17-ANGBAN VICTORIEN (FC METZ)

18-SEKO FOFANA (UDINESE)

19-AHOULOU JEAN EUDES (AS SAINT-ETIENNE)

Attaquants

20-GRADEL MAX-ALAIN (FC TOULOUSE)

21-ZAHA WILFRIED (CRYSTAL PALACE)

22-CORNET MAXWEL (OLYMPIQUE LYONNAIS)

23-PÉPÉ NICOLAS (ARSENAL FC)

24-MEITE YAKOU (READING FC)

25-ASSALE ROGER (YOUNG BOYS DE BERN)

26-TOGUI MEL WILLIAM (KV MALINES)

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