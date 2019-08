Congo-Brazzaville: Parlement - Maick Lukadi plaide pour la protection des défenseurs des droits de l'homme

L'activiste des droits de l'homme pense que la loi, dans l'arsenal juridique congolais, faciliterait le travail des défenseurs des droits de l'homme et bénéficierait à tout le pays.

La publication du nouveau gouvernement de la RDC a ouvert la porte à certaines revendications des acteurs du secteur social. C'est dans cette optique que le président de l'ONG Assistance aux personnes vulnérables et enfants du Congo (APVEC-ONGDH) a plaidé pour le vote du projet de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme qui, selon lui, moisirait dans les tiroirs du Parlement.

Maïck Lukadi, qui, dans un entretien, le 29 août, avec Le Courrier de Kinshasa, dit féliciter le nouveau gouvernement conduit par le Premier ministre Ilunga, appelle tous les membres de cette équipe à privilégier l'intérêt supérieur du peuple congolais. « Nous, en tant qu'acteurs de la société civile de la RDC, militants des droits humains, nous serons là pour les pousser à respecter la Constitution de notre pays », a souligné le président de l'APVEC-ONGDH.

Maïck Lukadi conseille aux membres du gouvernement Ilunkamba d'intérioriser la vision « Le peuple d'abord » prônée par le chef de l'Etat, Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce défenseur des droits de l'homme appelle, par ailleurs, le président de la République à « être austère vis-à-vis de tout ministre véreux » et s'impliquer afin que la RDC soit comptée parmi les pays qui respectent les droits de l'homme. « Sans les droits de l'homme, on ne parlera pas d'un Etat de droit, ni de la paix, moins encore de la démocratie ni de la construction d'un pays », a-t-il soutenu.

Aux parlementaires de la nouvelle législature, le président de l'APVEC-ONGDH demande de traiter avec célérité, à la session ordinaire de septembre, le projet de loi portant protection des défenseurs des droits de l'homme, qui moisit dans les tiroirs des deux chambres. Tout en saluant la visite au Palais du peuple d'une commission d'experts des droits de l'homme du Conseil national des droits de l'homme, Maïck Lukadi sollicite de ses collègues, activistes des droits de la RDC, de doubler la vigilance et le contrôle de la gestion de la chose publique et, surtout, de veiller à la promotion et protection des droits de l'homme de tous les citoyens, sans distinction de race, de nationalité, de rang social, de tribu ou de langue. « C'est ça la noblesse de notre mission », a-t-il dit.

Maïck Lukadi, rappelle-t-on, mène, depuis plus d'une année, le plaidoyer pour le vote de cette loi dont le projet a été déposé au Parlement congolais. Il prend, comme motivation, l'exemple d'autres pays africains comme le Sénégal, dont les parlements ont déjà voté une loi visant à protéger les défenseurs des droits de l'homme dans leur travail. Les messages lancés en direction des députés et sénateurs de la législature passée n'ont pas tous donné de suite. Il croit fermement que la législature en cours répondrait favorablement à leur demande en mettant le vote de cette loi parmi les priorités.

Rappelant le travail abattu au sein de cette organisation avec ses collègues du comité directeur dont le secrétaire général, le pasteur Béni-Michel Beya, l'inspecteur général Charles Mukundi et Tshiasuma Lukoji Mbuyi, comme experts en droits de l'homme de la CNDH, a salué la sortie du nouveau gouvernement et appelle le peuple congolais à s'unir en vue de faire décoller le pays. « Nous devons éviter des disputes inutiles, le tribalisme, le régionalisme et la division au milieu de nous », a-t-il indiqué.