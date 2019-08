Congo-Brazzaville: Convention Lisanga - La 2e édition aura lieu plus tôt

Sylvestre Didier Mavouenzela et Christian Massamba, respectivement président et chargé de la communication de la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers (CCIAM) de la ville océane, organisatrice de l'évènement, ont informé de ce changement le 27 août au cours d'un entretien avec Les Dépêches de Brazzaville.

Initialement prévue du 23 au 24 septembre, la 2e édition de la Convention internationale Lisanga se tiendra finalement du 7 au 8 septembre. Ce grand rendez-vous économique, qui réunit des dirigeants d'entreprises des pays d'Afrique et d'ailleurs, connaitra cette année une forte participation des chefs d'entreprises belges et sera couplé à la 5e édition du Forum de l'entrepreneuriat dont la CCIAM est également organisatrice. Pour des raisons du changement de dates, Christian Massamba a expliqué : «Nous avions initialement trois évènements à organiser ce mois. Il y a la Convention Lisanga, le Forum de l'entrepreneuriat et la mission des hommes d'affaires belges. Nous avons décidé de les coupler à Lisanga pour donner à ce forum une dimension plus importante».

La particularité de cette 2e édition de Lisanga, a signalé Sylvestre Didier Mavouenzela, c'est cette mission d'hommes d'affaires belges au Congo, une initiative de Raphaël Moukoko, ambassadeur du Congo en Belgique. Pour les mobiliser dans ce cadre, une réunion d'informations sur le Congo, co-animée par ce dernier et le président de la CCIAM, a été organisée en juin dernier à Bruxelles. La rencontre qui s'est déroulée en présence du référent pays dans cette ville a permis de présenter les opportunités commerciales en République du Congo.

Selon le programme de leur séjour, le 5 septembre, les hommes d'affaires belges visiteront des industries de la place après leur arrivée prévue pour le 4 septembre. La journée du 6 septembre sera consacrée à des activités touristiques autour du tourisme de mémoire au niveau de la périphérie de Pointe-Noire, particulièrement dans le département du Kouilou (piste des caravanes à Loango, musée et gorges de Diosso... ).

L'ouverture de Lisanga et le lancement des rencontres Be to Be interviendront, le 7 septembre, à la Chambre de commerce. En marge de la Convention se tiendra la 5e édition du Forum de l'entrepreneuriat qui aura pour thème «Comment promouvoir le made in Congo dans le secteur de l'agroalimentaire». Des ateliers sur la communication sur le made in Congo et sur la mise en norme des exploitations seront organisés. Le programme prévoit aussi la présentation des programmes de soutien aux entreprises financés par le gouvernement et les bailleurs (Banque mondiale, Union européenne). Après la convention Lisanga, la mission d'hommes d'affaires belges se dirigera vers Brazzaville le 9 septembre avec une escale à Nkayi où ils visiteront la Saris (Société agricole de raffinage industriel du sucre).

Notons que les inscriptions à la Convention Lisanga se font uniquement en ligne (www.lisanga.cciampnr.com) et que les secteurs d'activités concernés à cette édition de Lisanga sont l'agroalimentaire, le bois, l'environnement, le traitement des déchets, l'énergie, la pêche, l'agriculture, le numérique, la santé, l'industrie et autres. Pour ce qui est du Forum de l'entrepreneuriat, les inscriptions se font à la Chambre de commerce.