Algérie: Destruction de 4 bombes artisanales et 4 casemates pour groupes terroristes dans 3 wilayas du pays (MDN)

Alger — Quatre bombes de confection artisanale et quatre casemates pour groupes terroristes contenant divers objets ont été détruites mercredi par des détachements de l'Armée nationale populaire (ANP) lors d'opérations distinctes de fouille et de ratissage menées à Médéa, Aïn Defla et Sidi Belabbès, indique jeudi le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

"Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit, le 28 août 2019 lors d'opérations distinctes de fouille et de ratissage menées à Médéa, Aïn Defla (1e Région militaire) et Sidi Belabbès (2e Région militaire), 4 bombes de confection artisanale et 4 casemates pour groupes terroristes contenant divers objets", précise la même source.

Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l'ANP, appuyés par des éléments de la Gendarmerie nationale, "a appréhendé, à Sidi Belabbès, 2 narcotrafiquants et saisi 19 kilogrammes de kif traité, tandis que 2 autres narcotrafiquants en leur possession 28,65 kilogrammes de la même substance ont été interceptés lors de deux opérations distinctes à Ghardaïa (4e Région militaire) et Béchar (3e Région militaire)".

D'autre part, un détachement de l'ANP "a arrêté, à Bordj Badji Mokhtar (6e Région militaire), 7 individus et saisi un camion, un véhicule tout-terrain, 203 sacs de mélange de pierres et d'or brut outre des équipements d'orpaillage", alors que des éléments de la Gendarmerie nationale "ont arrêté, à Biskra (4e Région militaire), 2 contrebandiers et saisi 9000 unités de différentes boissons et 340 kilogrammes de tabac.

Aussi, 30 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Laghouat, Mascara et Béchar", ajoute le communiqué.