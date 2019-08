Sénégal: Dagana - Mouhamadou Makhtar Cissé invite les jeunes à promouvoir l'auto-emploi dans la vallée

Le Ministre du Pétrole et des Énergies était hier, mercredi 28 août dans la région de Saint-Louis où il a effectué une visite de terrain au niveau du Département de Dagana. Une activité qui entre dans le cadre du suivi des réalisations du Programme National de Biogaz Domestique du Sénégal (PNB-SN).

La délégation s'est rendue dans plusieurs localités dans les villages de Keur Mbaye 1 et 2 et d'Ariwélé pour y constater de visu les services offerts par ledit Programme à travers les biodigesteurs qui y sont réalisés.

Une occasion saisie par le Ministre Mouhamadou Makhtar Cissé pour inviter les jeunes du Département de Dagana à se lancer dans l'auto-emploi et à saisir toutes les potentialités que leur offre la vallée du fleuve.

L'un des objectifs visés à travers le Programme National de Biogaz Domestique du Sénégal (PNB-SN) c'est de développer et de disséminer les biodigesteurs sur toute l'étendue du territoire pour fournir aux ménages ruraux et péri-urbains une source d'énergie propre, tant pour la cuisson des aliments que pour l'éclairage à travers le biogaz, ainsi que l'énergie organique de bonne qualité. Ceci dans le but de soutenir leurs activités agricoles.

Et c'est dans ce cadre d'ailleurs que s'inscrit cette visite de terrain initiée hier, mercredi 28 août par le Ministre du Pétrole et des Énergies au niveau du Département de Dagana.

Mouhamadou Makhtar Cissé et sa délégation ont constaté, après mise en œuvre de la nouvelle stratégie, les premiers effets sur les conditions de vie des populations.

Ce sont en tout 80 biodigesteurs qui seront réalisés dans les deux localités que sont Ariwélé (30) et Keur Mbaye (50), situés dans le Département de Dagana.

La capacité de production d'engrais mensuelle s'élève à 592 tonnes dont 184 tonnes à Ariwélé et 261 tonnes à Keur Mbaye. La capacité de production d'engrais par an s'élèvera ainsi à 7.104 tonnes et les revenus annuels attendus de cette production d'engrais sont estimés à 159.840.000 FCFA.

Un Programme qui tient beaucoup à cœur le Ministre du Pétrole et des Énergies, qui est largement revenu hier l'importance de celuici. Mouhamadou Makhtar Cissé en a saisi aussi l'occasion pour parler un franc langage à l'endroit des jeunes de la localité.

Une jeunesse qui d'après lui devrait s'investir dans des projets d'autonomie avec bien sûr l'appui et l'accompagnement de l'État et des responsables politiques. "Il ne faut pas tout attendre d'un emploi salarié car, cela n'est pas possible.

Le contexte de l'économie sénégalaise aujourd'hui ne permet pas de produire assez d'emplois dans des entreprises pour les jeunes sénégalais qui sont majoritaires dans notre population.

On ne peut pas être dans une zone comme la région naturelle du fleuve de façon générale, avec tous les potentiels qu'il y a dans cette région, de ne pas pouvoir développer une économie locale sur la base de l'autonomisation des groupes cibles", a soutenu Mouhamadou Makhtar Cissé révélant que cela est bien possible.

Un message d'appel qu'il a ainsi lancé à la jeunesse de cette localité dans le but "de la décomplexer de l'auto emploi, de l'emploi de bureaux" car dira-t-il, "l'État ne peut pas tout faire ni donner de l'emploi à tous les jeunes".

Les jeunes devraient plutôt rester chez eux et développer leur terroir", pour reprendre ainsi ses propos tenus lors de cette visite de terrain organisée dans le Département de Dagana en présence des différents partenaires.