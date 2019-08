Sénégal: Kaolack/Cheikh Mahdi Ibrahima Niasse - «Omar Sarr et cie doivent revenir à la raison»

Le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (Pds) à Médina Baye a estimé, lors d'un entretien qu'il nous a accordé mardi dernier, que «les dissidents tels que Omar Sarr, Me Amadou Sall, Babacar Gaye et les personnes qui les soutiennent présentement dans ce bras de fer contre Wade, doivent impérativement revenir à la raison».

Cheikh Mahdi Ibrahima Niasse, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a surtout voulu par-là inciter ces ténors du Pds à ne pas faillir et poursuivre la logique qu'ils ont toujours entreprise depuis le congrès d'investiture de Karim Wade comme candidat de leur coalition alors que ce dernier était en prison.

Pour le conseiller au Secrétariat général national dans le nouvel attelage libéral, «cette dissidence n'a aucun droit d'exister et ses auteurs seraient mieux compris et respectés s'ils s'étaient soumis à ces nouvelles décisions du Secrétaire général national Me Abdoulaye Wade et poursuivre le combat à ses côtés pour l'intérêt supérieur de la démocratie au Sénégal.

Aussi comprendre qu'ils ont, avec eux, un homme de dimension internationale doté d'une connaissance et d'une expérience politique particulière qu'il a d'ailleurs réussi à matérialiser au Sénégal pendant ses douze (12) années de pouvoir.

Cet homme-là, ne mérite pas d'être rabaissé, ni marginalisé. Toute personne qui cherche à se lancer dans un tel projet pourrait se perdre et jeter ses repères dans un univers incertain».

Au moment où le parti a besoin d'une forte mobilisation pour la reconquête du pouvoir, poursuit Cheikh Mahdi Ibrahima Niasse, «le moral serait plutôt de privilégier le dialogue inclusif. Et je saute sur l'occasion pour inviter Omar Sarr, Me Amadou Sall, Babacar Gaye et l'ensemble de leurs souteneurs à aller à la rencontre de leur leader et essayer de le convaincre sur certaines questions fondamentales».

Une conviction, mieux une position que le marabout de Médina Baye promet d'ailleurs de partager au sein de la Fédération libérale de Kaolack, compte tenu de la touche particulière de Wade au programme de développement socio-économique de Kaolack durant son magistère et ses ambitions personnelles pour cette région.