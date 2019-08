Afrique: Jeux africains/Boxe - Marine Fatoumata Camara, pour l'amour du Mali

Marine Fatoumata Camara a remporté la médaille d'argent ce jeudi 29 août lors de la finale du tournoi de boxe dans la catégorie des 57 kg. Celle qui a été battue par la représentante du Botswana, Keamogetse Sadie Kenosi, disputait à 24 ans sa première compétition officielle sous les couleurs du Mali, le pays d'origine de son père.

Entourée par les membres de son équipe, Marine Fatoumata Camara reprenait ses esprits après son combat et sa médaille d'argent. Timide, voix fluette, elle se faisait volontiers photographier pour immortaliser un moment pas si anodin.

Première compétition officielle avec le Mali

Dans le monde de la boxe malienne, Marine Fatoumata Camara restera la première fille à décrocher une médaille aux Jeux africains. Pour sa première sortie avec le Mali, et sa première compétition officielle, elle termine un beau parcours. « J'avais une grosse pression et mon but, c'était de faire une entrée remarquée. Même s'il n'y a pas l'or, je pense que c'est réussi. J'espère que c'est le début d'une grande série », confie la boxeuse.

Celle qui est arrivée en finale après avoir battu en quarts de finale l'Ougandaise Colerta Nali Jallia et la Camerounaise Stéphanie Dorine Mambou en demie, dans la catégorie des 57 kg, rêvait depuis longtemps de porter les couleurs du Mali. Elle est née d'une mère française et d'un père malien.

« J'ai tenté de défendre les couleurs du Mali, mais en vain. À chaque fois, on me disait que c'était compliqué, parce qu'il n'y a pas d'équipe nationale de boxe. On m'a fait beaucoup hésiter à cause du manque d'infrastructure, mais j'ai toujours eu cette idée en tête. Cette fois, j'ai eu l'opportunité et je l'ai saisie directement », explique la Franco-Malienne. « C'est une fierté pour moi de profiter de ma double culture. J'aime mes deux pays. Et je dois dire que j'ai été merveilleusement accueillie au Mali », dit-elle simplement.

« Marine (Fatoumata Camara) est quelqu'un qui a beaucoup de convictions et qui travaille énormément. J'espère qu'elle va montrer la voie. Si elle peut faire venir des filles et des garçons dans les salles de boxe au Mali, c'est tant mieux », constate son coach Rachid Hallaf.

La boxe à l'âge de 14 ans

Marine Fatoumata Camara a commencé la boxe à l'âge de 14 ans. Désormais, son regard est porté vers Dakar en 2020 pour le tournoi qualificatif des Jeux de Tokyo. « J'ai cinq mois de travail devant moi et je dois repartir au combat pour décrocher ma place », avance cette jeune femme déterminée à représenter le Mali au plus haut niveau, sans oublier sa terre natale.

Marine Fatoumata Camara remercie tous les soutiens venus du Boxing Club Villeneuve Ablon, en banlieue parisienne, où elle s'entraîne. « Mon club, c'est la famille. J'ai été encouragée même dans les moments de doutes », raconte celle qui s'était remise à la boxe en 2016 après une série de blessures à l'épaule. « Et je veux faire une grosse dédicace à tous mes camarades de classe qui m'ont aussi soutenu du début à la fin », ajoute l'étudiante en management des entreprises à Paris-Dauphine.

L'heure du podium protocolaire arrive, Marine Fatoumata Camara savoure le moment en attendant la suite de ses aventures avec le Mali.