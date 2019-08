Angola: Japon - Le Président angolais s'entretient avec diverses personnalités lors de la 2e journée de la TICAD7

Yokohama — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a tenu jeudi, le deuxième jour de la TICAD7, à Yokohama, des entretiens séparés avec son homologue comorien et des responsables des organisations internationales.

Le programme d'audiences du Chef de l'État angolais a débuté par une rencontre avec le Président des Comores, Azali Assoumani, avec qui il a discuté du renforcement de la coopération bilatérale.

Durant la réunion, les deux hommes d'État ont décidé de créer une commission mixte chargée de faciliter les relations entre les deux pays à partir de décembre prochain.

Le Président João Lourenço a ensuite reçu, à l'hôtel Yokohama Bay, le Directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, Mohamed Malick, qui a été le porteur d'un message de la Directrice générale de l'UNICEF.

La réunion a permis d'évaluer l'état de la coopération entre l'UNICEF et le Gouvernement angolais. M. Malick a rappelé que l'UNICEF et l'Angola entretenaient une coopération de longue date, mais qu'il était nécessaire de la revitaliser pour le bien de la population, en particulier des enfants.

Le directeur régional a déclaré qu'il avait abordé avec le Chef de l'État angolais des questions liées à la nécessité pour les dirigeants africains d'accorder une attention spéciale aux jeunes par l'adoption de programmes de formation et d'accès à l'emploi.

Ensuite, l'homme d'État angolais s'est entretenu avec le président de Marubeni, une entreprise japonaise chargée de la réhabilitation et de la modernisation de trois usines de référence dans le pays, à savoir SATEC (Cuanza Norte), Alassola (Benguela) et TextangII (Luanda).

Masumi Kakinoki a promis qu'après avoir participé à la restauration et à la modernisation des trois usines textiles, il investirait dans le secteur industriel afin de contribuer à la diversification de l'économie et à la création d'emplois.

La dernière audience a été accordée à Seth Berkley, responsable de la Vacine Alliance (GAVI), qui a évoqué la situation actuelle de la vaccination en Angola.

"Nous travaillons depuis longtemps avec l'Angola sur la vaccination et nous voulons continuer à travailler pour augmenter la couverture", a-t-il déclaré.

Foire des Affaires Japon / Afrique

TICAD est un forum multilatéral ouvert et inclusif lancé par le gouvernement japonais en 1993. Les pays et institutions africaines, les organisations internationales de développement, le secteur privé et les organismes de la société civile y assistent.

La 7ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique est organisée par le gouvernement japonais, les Nations Unies, la Banque mondiale et par les pays africains.

Cette édition, qui se termine vendredi, a pour objectif de promouvoir un dialogue politique de haut niveau entre les dirigeants africains et les partenaires internationaux en vue de mobiliser un soutien en faveur des initiatives de développement économique, de paix et de sécurité les plus appropriées en Afrique.