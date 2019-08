Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - Fin de l'épidémie d'Ebola dans l'aire de santé de Katsya

Pour célébrer cet exploit, la sous-coordination de la riposte à la Maladie à virus Ebola a organisé, le mercredi 28 août, à travers sa commission communication, une caravane motorisée qui a drainé beaucoup de personnes.

Plus d'une centaine de taximen de différentes associations des motards de Butembo ont appuyé, par leur participation, ladite caravane qui est partie du grand parking des taximen de Vubange situé dans l'aire de santé Katsya, en passant par Base, l'artère principale de Butembo, le rond-point Takenga, l'avenue des écoles pour chuter par l'esplanade du bureau du quartier de Vutetse où la population s'était amassée. Au passage de la caravane, plus de cinq cents personnes ont accouru pour aller participer à une comédie éducative ayant agrémenté cette activité de masse qui avait comme objectif d'exalter la fin d'Ebola dans cette aire de santé.

La comédie avait véhiculé comme message principal les mesures à observer pour éviter la contamination au virus Ebola. Il s'agit notamment de l'importance du lavage des mains, de se dénoncer et d'aller à temps dans les structures sanitaires les plus proches pour s'assurer des raisons des signes affichés, de la nécessité de la vaccination et de la levée des rumeurs sur le centre de traitement.

Cette journée a été clôturée par le jeu de questions-réponses autour des messages transmis à travers la comédie afin d'impliquer la communauté dans l'appropriation de la lutte contre cette grave maladie évitable par l'observance de règles d'hygiène et d'une prise en charge médicale précoce et efficace. Pour les équipes de riposte, cette caravane a été une occasion de passer le message qu'il est possible de mettre fin à Ebola dans toute la province du Nord-Kivu.