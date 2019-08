Congo-Kinshasa: Linafoot Ligue 1/2e journée - DCMP tient à la victoire face à RCK

Le championnat national de football prend progressivement sa vitesse de croisière. C'est déjà la deuxième journée. Et ce vendredi, DCMP, tenu en échec en première journée par Lubumbashi Sport, sera en quête d'une première victoire face au RCK.

La 25e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot) est déjà en sa deuxième journée. Ce vendredi 30 août au stade des Martyrs de Kinshasa, le Daring Club Motema Pembe (DCMP) sera opposé au Racing Club de Kinshasa (RCK). Après le partage des points de la première avec le FC Lubumbashi Sport (zéro but partout), les Immaculés de la capitale ne jurent que par une victoire afin de se relancer par rapport au TP Mazembe qui compte déjà deux victoires en deux sorties.

DCMP va compter sur son aura en Coupe de la Confédération avec la récente qualification en seizièmes de finale aux dépens de Stade Renard de Melong du Cameroun.« Nous ne connaissons pas très bien le championnat local mais avec l'ensemble du staff qui le maîtrise, nous allons essayer de poser les bases. Pour le moment, nous allons naviguer à vue en fonction des situations par rapport à notre adversaire. Mais, malgré tout, nous restons attentifs surtout par rapport à leur dernière performance contre V.Club et nous travaillerons en fonction de cela avec tout le respect possible que nous lui devons », a déclaré le 29 août en conférence de presse d'avant-match l'entraîneur du DCMP, Isaac Ngata.

Aussi la partie ne s'annonce-t-elle pas gagnée d'avance face à une équipe du RCK qui a tenu en échec l'AS V.Club. « L'équipe se porte à merveille. Tout se passe dans le calme et la sérénité. On continue à travailler pour aborder le DCMP, un adversaire que nous respectons et connaissons très bien. Nous nous préparons en fonction de leurs points forts et nous verrons comment les neutraliser. Nous essayons de travailler, de chercher à perfectionner et à améliorer nos points forts pour que ça nous servent aussi dans l'optique de nous donner des résultats qu'il faut. Ce n'est pas en deux sorties qu'on peut parler du négatif ou positif. Le championnat est en cours et on a quinze matchs à livrer. Il faut donc s'attendre à un bon football pour ce match. Il n'y a pas de pronostic à faire, le meilleur va gagner et il faut attendre les quatre-vingt-dix minutes pour voir qui va l'emporter », a indiqué Bertin Maku, entraîneur principal du RCK.

Don Bosco se relance, Mazembe dompte...

L'on rappelle que le mardi 27 août au stade Frédéric-Kibassa-Maliba à Lubumbashi, le CS Don Bosco a enregistré sa première victoire en battant l'OC Bukavu Dawa par deux buts à zéro. Le club du Sud-Kivu ne s'est pas remis de sa lourde défaite de zéro but à six en première journée face au TP Mazembe. Les Salésiens conduits par l'entraîneur Isaac Kasongo Ngandu et son adjoint David Mwakasu ont ouvert la marque à la 29e minute par l'attaquant Joël Beya, son troisième but de la saison. Moise Kaniki a inscrit le deuxième but à la 38e minute sur une passe décisive de Florent Atsi. Au stade de l'Unité de Goma, l'AS Nyuki a été surpris par la JS Bazano de Lubumbashi par zéro but à un. René Tshibuabua a signé l'unique réalisation de la partie à la 12e minute sur une passe décisive de Philippe Kinzumbi.

Le dimanche 25 août au stade Manika de Kolwezi, le TP Mazembe a été plus fort que le club local de Simba. Les poulains du coach Pamphile Miyaho Kazembe l'ont emporté par quatre buts à un, avec les buts de Djos Issama Mpeko (45+1e minute) sur une passe en profondeur d'Ourega, Jackson Muleka à la 47e minute sur penalty et à la 60e minute. Entré en jeu en deuxième période, le jeune Isaac Tshibangu a marqué le quatrième but. Le club local a sauvé l'honneur à la 90+3e minute par le biais de Sedou Mpoyi. Le 21 août au stade des Martyrs de Kinshasa, l'AS V.Club a été tenue en échec par le RCK du coach Bertin Maku. Les joueurs de l'entraîneur Florent Ibenge ont multiplié des occasions de but, mais sans trouver la faille dans une défense compacte du Racing. Le même jour au stade Joseph-Kabila de Kindu, l'AS Maniema Union battait, pour sa première sortie, la JS Groupe Bazano par deux buts à zéro.