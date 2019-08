Congo-Kinshasa: Aussitôt installé - Le Bourgmestre Rossy Kiwa dote la commune de Kinshasa des kits informatiques

«Ce n'est que le début du commencement», dixit le Bourgmestre de la commune de Kinshasa, Rossy Kiwa Mampunga, après avoir remis aux personnels administratifs et sécuritaires, des ordinateurs et autres matériels informatiques, en vue de professionnaliser le travail au sein de la maison communale de Kinshasa.

Installé depuis vendredi 23 août dernier, endéans 5 jours seulement, le numéro 1 de la commune mère n'a pas tardé à marquer les esprits de ses personnels non seulement à cause de sa rigueur légendaire dans l'exécution des tâches dont il fait preuve, mais aussi, à travers les actes encourageants qu'il pose, lesquels suscitent beaucoup d'admirations à son égard. Hier, jeudi 29 août 2019, la nouvelle autorité municipale a organisé une réunion avec les personnels administratifs et sécuritaires de la commune de Kinshasa, au cours de laquelle, il a procédé à la remise desdits kits. Les principaux bénéficiaires de cette dotation symbolique ne se sont pas empêchés d'exprimer leur satisfecit.

A en croire Monsieur le maire de la commune de Kinshasa, cette dotation symbolique n'est que le début du commencement. Car, tenant mordicus à sa vision, il compte rétablir l'administration dans les normes requises. « La symbolique d'aujourd'hui voudrais dire seulement que nous voulons que l'administration soit rétablie dans les normes requises», a-t-il lâché. Et ce, avant de renchérir : «Lorsque j'ai pris mes fonctions, je n'ai trouvé aucun matériel informatique, les documents administratifs et sécuritaires étaient saisis dans les cybers, il y avait fuite d'informations et les agents de la commune n'étaient pas du tout à l'aise... C'est la raison pour laquelle, avec ce que nous avons trouvé, on ne pouvait pas, car on n'avait trouvé que 39.000 FC dans la caisse communale».

D'après Rossy Kiwa Mampunga, le don des matériels informatiques est l'œuvre de la conscientisation des chefs des services qui ont su démontrer qu'ils pouvaient maximiser les recettes de cette entité décentralisée. «Endéans 5 jours, après conscientisation des chefs, les services d'assiette nous ont démontré qu'ils pouvaient maximiser les recettes et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous puissions acheter les matériels informatiques pour remettre à nos services », a-t-il déclaré. Il demeure optimiste et se dit qu'avec les instructions fermes reçues du Chef de l'Etat, Félix Tshisekedi, via le Gouverneur de la ville, il prévoit faire mieux afin de répondre aux aspirations des Kinoises et Kinois habitants la commune de Kinshasa. A noter qu'après la remise de fournitures informatiques, Monsieur le maire de la commune de Kinshasa s'était entretenu avec les jeunes désœuvrés du quartier Ngbaka, des marchés Kato et Zigida, qui n'ont pas manqué de manifester ouvertement leur soutien ainsi que leur accompagnement aux actions du bourgmestre.

Pour rappel, en ce début de semaine, le Bourgmestre de la commune de Kinshasa avait échangé avec les responsables des différents services de la municipalité. C'était une rencontre de prise de contact avec les personnels, où il avait saisi l'occasion de se présenter, étant la nouvelle autorité nommée. Par la suite, il avait pris les soins de résumer en deux points ses principales missions qui consistent à rendre salubre la commune de Kinshasa, en se conformant à l'opération Kin Bopeto et celle de résoudre la problématique sécuritaire de son entité.