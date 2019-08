Congo-Kinshasa: Polémique autour de sa chanson «Yo pe» - Innoss'B ne tient pas à tomber dans le dicton de "celui qui s'explique, s'accuse"

Quelques semaines déjà depuis que l'artiste musicien Innocent Balume a lancé sur le marché sa nouvelle chanson "Yo Pe". Un opus qui non seulement connaît un succès full mais, aussi est sujet à polémique sur la toile.

Dans l'une des séquences du clip de cette chanson "beatmakée" dans le respect de son style « Afro Congo », le jeune leader est assis sur un fauteuil royal avec deux chèvres à sa droite dont l'une porte une couronne. Bien que, dans le fond de cette musique, Innoss'B appelle à l'autonomie de tout un chacun, plusieurs quidams sur les réseaux sociaux laissent transparaître une connotation selon laquelle cet artiste serait en train d'incriminer une autre star de la musique congolaise. Loin d'être en conflit avec un autre artiste musicien, Innoss'B nie en bloc toutes les accusations dont il fait l'objet.

L'artiste Innoss'B, via ses voies de communication officielles, s'est expliqué sur cette image à controverse dans « Yo Pe ». Interrogé pour savoir s'il s'est attaqué à Fally Ipupa d'après ce que sous-tendent des internautes, Innoss'B, répond : « J'ai tourné mon clip, j'ai fait mes efforts personnels, j'ai cherché deux chèvres et je les ai mises dans le clip. J'ai les ai fait porter une couronne. Toutes ces créativités, vous voulez les rabaisser pour citer le nom d'un artiste, ce n'est pas juste ».

Cette séquence fait rappeler à Fally Ipupa dans la mesure où ce dernier dans le clip de son opus « The crown », avait aussi porté une couronne, et, dans l'affiche de son album intitulé « Contrôle », il est assis sur un fauteuil royal. D'où, partant de cette approche, plusieurs estiment que "le précurseur de l'Afro Congo" aurait minimisé ou réduit Dicap la merveille. Cependant, Innoss'B laisse le public penser et juger en sa manière, en lieu et place de s'excuser, pour ne pas tomber dans ce qu'il appelle « Qui s'explique, s'accuse ! ». Pour lui, le plus important est que sa chanson fait bouger le pays et l'Afrique.

Réactions

Interrogés à ce sujet, les kinois et amoureux de la musique, ont, comme il fallait essentiellement s'y attendre, des avis partagés. Certains pensent qu'il s'agit d'un acte de provocation. « Je suis convaincu que cette image est une provocation, j'espère qu'El Mara [pseudo de Fally Ipupa, ndlr] n'en tiendra pas compte. Cela fait partie de notre musique », signale une étudiante. Par contre, d'autres amoureux de l'art d'Orphée estiment que cela n'est qu'un habillage du clip et découle certainement du côté comique de l'artiste. «Certes, dans cette chanson, Innoss'B place une couronne à la tête d'une chèvre mais cela ne dit rien. Pour moi, ce n'est qu'un aspect artistique dans le sens de mettre un peu de l'humour dans le clip, comme dans ses habitudes », précise un mélomane.

Innocent et sa carrière innocente

Pour un petit aperçu, Innoss'B, artiste danseur, compositeur et chanteur, s'est véritablement lancé dans la musique, à partir de sa collaboration avec la star Américaine Akon et ce, après avoir remporté un concours de téléréalité musicale dans le pays. Ensuite, il s'est décidé de réaliser certains featurings dont le premier à succès était avec le rappeur congolais Lexxus Legal, dans la chanson « Dors pas tard », suivi de celle avec Fally Ipupa « Merci maman », Barbara Kanam et plusieurs collaborations avec les artistes africains.

A noter que ce natif de l'Est de la RD. Congo a aussi à son actif un grand nombre de singles à succès notamment, Pola, Cha Cha, Pepele, etc.