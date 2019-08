Congo-Kinshasa: LINAFOOT - Remise des ballons aux équipes, José Mandjeku salue l'initiative

La commission de gestion de la Linafoot a remis officiellement mardi 27 août 2019, de manière symbolique, des ballons professionnels de la marque "PUMA" à toutes les équipes engagées au championnat national-Division I, notamment au Daring Club Motema Pembe (DCMP) via son Secrétaire Général José Mandjeku.

A cette occasion, ce haut responsable a salué le geste qui vient d'être posé par le championnat national. « Ce moment était tellement important pour le bien-être de notre Championnat, celui de l'uniformatisation des ballons », a loué José Mandjeku.

Dans le souci de rehausser le niveau du Championnat d'élite congolais, la commission de gestion de la Linafoot a décidé de doter les ballons de football professionnels aux clubs engagés à la Vodacom Ligue 1(Linafoot). L'objectif poursuivi par le championnat consiste à uniformiser le Football congolais avec un ballon professionnel.

A noter que la confédération Africaine de Football "Caf" en sigle, via ses compétions, utilise les ballons professionnels afin de favoriser la beauté du football en africain et de mettre en même temps dans des très bonnes conditions les footballeurs africains. Sur ce, le Secrétaire général du DCMP, Mandjeku a signifié au passage, que les présents ballons répondent aux normes professionnels. « Pour le cas de la Linafoot, le problème se trouvait au niveau de l'apport des ballons de chacune des équipes et cela avait des ballons qui ne répondaient pas aux normes d'une compétition nationale», avait-il déclaré. Il se réjouit que, dorénavant, le championnat de la LINAFOOT va se jouer avec des ballons identiques et uniformes "pour la beauté de notre championnat et pour plus de spectacle du football congolais".

En définitive, l'on retient que cette-fois-ci, la Linafoot vient d'innover. Et elle intègre peu à peu le football professionnel en s'éloignant de l'amateurisme.