Congo-Kinshasa: [Situation tendue] UNIKIN - Les étudiants exigent la reprise des activités académiques sur le campus

Le torchon brûle à l'UNIKIN. Cette semaine n'était peut-être la plus agitée de la colline inspirée, mais encore celle des revendications capitales. Depuis le lundi 26 août dernier, l'Université de Kinshasa s'est réveillé par le crépitement de balles et gaz lacrymogènes.

Une marche pacifique organisée par les étudiants de cette alma mater a été contrecarrée par la police. Ce mouvement était motivé par le fait qu'ils veulent mettre fin à la grève lancée par les Professeurs de l'APUKIN. Ils exigent la reprise des activités académiques à la colline inspirée.

"Nous ne voulons plus de cette grève, cela nous paralyse, et nous empêche d'évoluer. On ne peut pas faire des examens, des défenses, à cause de cette grève", a lâché un étudiant visiblement en colère. Plusieurs étudiants ont manifesté contre la grève lancée par les professeurs, mais aussi, contestent-ils "le choix porté sur Thomas Luhaka" à la tête du Ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire.

Pour empêcher cette marche, la police a été déployée dans certaines zones clés. Elle s'est positionnée au niveau du trafic et d'autres sur la route Intendance, à côté du Groupe scolaire du Mont-amba. Ne cautionnant pas cette attitude, les étudiants se sont lâchés et étaient déterminés à arriver jusqu'au rond-point Ngaba, et ce, malgré des tirs des gaz lacrymogènes.

Selon certains habitants de ce coin, ces affrontements ont fait quelques blessés car, la police, débordée, a commencé à tirer à bout portant. "Il y a eu des coups de bal et des gaz lacrymogènes. L'objectif était de faire une marche pacifique mais, malheureusement, la police a commencé à tirer à bout portant sur les étudiants. Entre temps, l'APUKIN ne veut pas lever la grève et cela compromet notre avenir. Nous, les étudiants, sommes sacrifiés", a expliqué Julia Mwanda, étudiante en 3e graduat.

Signalons que quelques jours avant, le coordonnateur des étudiants a eu à rencontrer le président de l'APUKIN. Il lui a transmis la requête des étudiants, par rapport à la situation actuelle au sein de ce campus universitaire. Le président des étudiants avait demandé aux professeurs d'atténuer les mesures concernant la cessation imminente des cours, en attendant qu'ils obtiennent gain de cause.

Contexte

La plupart des étudiants régulièrement inscrits se sont acquittés de leur devoir, en payant les frais académiques. Mais, ils sont contraints de subir les conséquences de la grève à laquelle seules les autorités compétentes peuvent y apporter des solutions.

Pour rappel, en date de mercredi 07 août 2019, il s'est tenu une assemblée générale extraordinaire de l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa. A l'issue de leur rencontre, cette Assemblée Générale avait décidé la cessation immédiate de toutes les activités académiques, scientifiques et pédagogiques à l'Université de Kinshasa et partout ailleurs notamment, les cours, les sessions d'examens, la défense de mémoires et thèses de doctorat, les délibérations, les réunions des conseils des facultés, des départements et des centres de recherche... jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications.

Dans leur memo, ils revendiquaient le remboursement du trop-perçu sur les véhicules, le paiement de 5 mois de manque à gagner sur la prime de partenariat, l'amélioration de la rémunération du Professeur congolais au standard UNESCO qui pourrait aboutir à la suppression de la prime de partenariat, l'application de la loi-cadre dans ses dispositions relatives aux élections des Recteurs au sein des Universités.

Au vu de cette situation, les étudiants lancent un cri d'alarme aux autorités compétentes de résoudre ce problème afin que le cours reprennent normalement.